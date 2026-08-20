MEA จับมือ ธอส. เชื่อมบริการพลังงาน กับสินเชื่อและสิทธิประโยชน์ G H BANK Big Family

นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง และ ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของ MEA ร่วมกับโครงการสินเชื่อพร้อมใช้และโครงการ G H BANK Big Family” เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานของ MEA เข้ากับผลิตภัณฑ์สินเชื่อและสิทธิประโยชน์ของ ธอส. เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านพลังงานสะอาดควบคู่กับแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกและครบวงจร ณ ห้องประชุมเกล็ดดาว ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง MEA และ ธอส. ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2566 โดยทั้งสององค์กรได้นำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญมาผสานกันเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการติดตั้ง Solar Rooftop และ EV Charger ตลอดจนการสนับสนุนสินเชื่อและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
“ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานของ MEA เข้ากับทางเลือกด้านสินเชื่อและสิทธิประโยชน์ของ ธอส. ช่วยให้ประชาชนสามารถยกระดับที่อยู่อาศัยให้ประหยัดพลังงานได้ง่ายขึ้น พร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และยั่งยืน”
ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว MEA และ ธอส. จะร่วมกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของ MEA และบริษัท เอ็มอีเอ สมาร์ทเอ็นเนอร์ยี่โซลูชั่นส์ จำกัด (MEAei) ควบคู่กับโครงการสินเชื่อพร้อมใช้และโครงการ G H BANK Big Family ของ ธอส. รวมถึงร่วมประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากบริการด้านพลังงานและบริการทางการเงินอย่างครบวงจร
ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสององค์กรในการนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญมาสร้างคุณค่าให้แก่ประชาชน ทั้งการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในที่อยู่อาศัย และการขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนเมืองสู่ความยั่งยืนในระยะยาว