กรมทางหลวงระดมกำลัง-เครื่องจักร เคลียร์ดินสไลด์ เปิดเส้นทาง "ปัว"อ่วมทางขาดเร่งติดตั้งสะพานเบลีย์ชั่วคราว

ฝนตกหนัก ทางหลวง 16 แห่งถูกน้ำท่วม คอสะพานพัง กรมทางหลวง ระดมเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และอุปกรณ์ เข้าช่วยเหลือ เร่งเปิดเส้นทาง อ.ปัว อ่วมสุด สะพานขาด 2 แห่ง เร่งติดตั้งสะพานเบลีย์ชั่วคราว
กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งถึงสถานการณ์โครงข่ายทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ วันที่ 20 ส.ค. 69 เวลา 12.00 น.ว่า มีโครงข่ายทางหลวง ในพื้นที่ 4 จังหวัดได้รับผลกระทบ รวม 16 แห่ง (สัญจรผ่านได้ 8 แห่ง / ผ่านไม่ได้ 8 แห่ง) ได้แก่ จ.พิษณุโลก ได้รับผลกระทบ 1 แห่ง, จ.หนองบัวลำภู ได้รับผลกระทบ 4 แห่ง, จ.นครพนม ได้รับผลกระทบ 1 แห่ง และจ.น่าน ได้รับผลกระทบหนักที่สุด รวม 10 แห่ง สัญจรผ่านได้ 2 แห่ง / ผ่านไม่ได้ 8 แห่ง
กรมทางหลวงได้บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง (แขวงฯ น่านที่ 1 และ 2, แขวงฯ พะเยา, ศูนย์สร้างทางลำปาง และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1) เข้าแก้ปัญหาในแต่ละสายทาง ดังนี้
1. ติดตั้งสะพานเบลีย์ชั่วคราว (จำนวน 2 แห่ง)
- ทางหลวงหมายเลข 1256 (กม.5+975) บริเวณสะพานบ้านมอญ อ.ปัว: พื้นสะพานช่วงกลางขาด 1 ช่วง (ประมาณ 10 เมตร) ทีมเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่แล้ว และเริ่มประกอบสะพานในช่วงบ่ายวันนี้ (20 ส.ค.) คาดว่าจะเปิดจราจรได้ในวันที่ 21 ส.ค. 69
- ทางหลวงหมายเลข 1371 (กม.3+700) บริเวณสะพานห้วยตาด อ.ปัว: พื้นสะพานขาด 2 ช่วง และตอม่อทรุด 1 ช่วง เตรียมทอดสะพานความยาว 30 เมตร ในช่วงเช้าวันที่ 21 ส.ค. คาดว่าจะเปิดจราจรได้ในวันที่ 22 ส.ค. 69
2. ซ่อมแซมคอสะพานและคืนสภาพผิวจราจร
- สะพานบ้านฝ่าย อ.ปัว (บนทางหลวงหมายเลข 1371) และ สะพานสบบั่ว อ.ท่าวังผา (บนทางหลวงหมายเลข 1170): อยู่ระหว่างเร่งซ่อมแซมคอสะพาน คาดว่าจะเปิดให้สัญจรได้ภายใน ช่วงค่ำของวันนี้ (20 ส.ค.)
- ทางหลวงหมายเลข 1256 (กม.1+500 ถึง กม.2+100) บริเวณบ้านแก้ม ต.วรนคร อ.ปัว: อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคืนสภาพเส้นทาง
- ทางหลวงหมายเลข 1256 (กม.8+000) โค้งห้วยเย็น: เส้นทางเสียหายหนัก รถยนต์ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เจ้าหน้าที่กำลังประเมินสถานการณ์และพร้อมเข้าดำเนินการทันทีเมื่อมีความปลอดภัย
นอกจากนี้ ยังมีการกระจายกำลังเข้าเคลียร์ดินสไลด์เพื่อเปิดเส้นทางชั่วคราวในจุดอื่นๆ บนทางหลวงหมายเลข 1371, 1071 และ 1256 อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
กรมทางหลวง ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทาง หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติผ่านระบบ HDMS ของกรมทางหลวง สอบถามข้อมูลเส้นทาง หรือขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง)