G'nite เปิดตัวแคมเปญ "พักไม่ผิด" ชวนคนไทยเชื่อว่าการพักที่ดีที่สุดคือการนอน ผลักดัน G'nite Gummy ให้เป็นส่วนหนึ่งของ Night Routine ของคนไทย ภายใต้แนวคิด "การพักที่ดีที่สุดคือการนอน”

ในวันที่คนไทยทุ่มเทให้กับการทำงานและการใช้ชีวิตจนลืมให้เวลากับตัวเอง G'nite แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับช่วงเวลาก่อนนอน เปิดตัวแคมเปญ "พักไม่ผิด" (It's okay to rest.) เพื่อชวนสังคมไทยเปลี่ยนมุมมองว่าการนอนคือการดูแลตัวเองที่ทุกคนสมควรได้รับในทุกคืน โดยไม่ต้องหาเหตุผลมารองรับ พร้อมเดินหน้าสื่อสารแนวคิดนี้ผ่านตัวแทนความเชื่อของแคมเปญ และกิจกรรม Roadshow ทั่วกรุงเทพมหานครตลอดเดือนสิงหาคมนี้
แนวคิดแบรนด์: เปลี่ยนความรู้สึกผิดให้เป็นการดูแลตัวเอง
คนส่วนใหญ่มักคิดว่า "อีกนิดก็เสร็จ" และ "เดี๋ยวค่อยพัก" จนการนอนดึก ตื่นเช้า และการผลักเวลาพักออกไปกลายเป็นเรื่องเคยชิน ทั้งที่การพักคือพื้นฐานสำคัญที่สุดของการดูแลตัวเอง G'nite จึงต้องการเปลี่ยนมุมมองนี้ด้วยความเชื่อว่า การพักที่ดีที่สุดคือการนอน พร้อมสร้างการนอนที่มีคุณภาพให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน ปัจจุบัน G'nite การันตีความสำเร็จด้วยยอดขายสะสมกว่า 300 ล้านชิ้น และก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนอันดับต้น ๆ ในใจผู้บริโภคคนเมือง
"G'nite เริ่มต้นจากคำถามง่าย ๆ ว่าทำไมหลายคนถึงรู้สึกผิดทุกครั้งที่เลือกพัก เราต้องการเปลี่ยนมุมมองว่าการพักไม่ใช่การหยุดพัฒนาตัวเอง แต่คือการเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ เพราะวันดี ๆ ไม่ได้เริ่มตอนเช้า แต่เริ่มจากการนอนที่ดีและมีคุณภาพ การใจดีกับตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว" — คุณจิรัชชญา สุทธานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ G’nite
ส่งต่อความเชื่อผ่านตัวแทนและกิจกรรม Roadshow แจกตัวอย่างสินค้า
เพื่อส่งต่อแนวคิด "พักไม่ผิด" ให้เข้าถึงผู้คนในวงกว้าง G'nite ได้รับความร่วมมือจาก คุณเขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณ ในฐานะตัวแทนความเชื่อของแคมเปญ ผู้สื่อสารเรื่องการดูแลสุขภาพทางใจและการสร้างกิจวัตรการนอนที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกล่าวว่า "การหยุดไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการดูแลตัวเองเพื่อให้พร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ และการพักที่ดีที่สุดเริ่มจากการนอน"
นอกจากนี้ G'nite ยังเดินหน้าพาแนวคิดนี้ออกจากออนไลน์สู่ชีวิตจริง ผ่านกิจกรรม Roadshow แจกตัวอย่างสินค้า ระหว่างวันที่ 8–21 สิงหาคม 2569 ในพื้นที่กว่า 10 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร อาทิ สยาม สีลม ราชดำริ และพญาไท ช่วงเวลา 17.00–20.00 น. เปิดโอกาสให้ผู้พบเจอได้รับฟังแนวคิดของแบรนด์ ทดลอง G'nite Gummy และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อที่ว่า "คืนนี้พักได้ พักไม่ผิด" ตรวจสอบจุดจัดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Facebook: We Love G'nite
G'nite Gummy: จุดเริ่มต้นของ Night Routine ที่ทำได้ทุกคืน
G'nite เชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากสิ่งที่ทำซ้ำได้ง่ายทุกคืน จึงพัฒนา G'nite Gummy ด้วยสูตรเอกสิทธิ์เฉพาะ MagniNite™ ผสาน 3 ส่วนผสมหลักจากธรรมชาติ ได้แก่ แมกนีเซียม บิสไกลซิเนต เห็ดหลินจือสกัด และคาโมมายล์สกัด ในรูปแบบกัมมี่ที่ทานง่าย เพียงเคี้ยว 2 ชิ้น ก่อนนอน 20–30 นาที เพื่อให้ช่วงเวลาก่อนนอนเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรที่ทำได้จริงทุกคืน
G'nite Gummy วางจำหน่ายที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ Shopee, Lazada และ TikTok Shop
เกี่ยวกับ G'nite
G'nite คือแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับช่วงเวลาก่อนนอน ภายใต้แนวคิด "ใจดีกับตัวเอง" ด้วยความเชื่อว่าทุกคนควรได้พักผ่อนโดยไม่ต้องหาเหตุผลมารองรับ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 10 รายการ ครอบคลุมรูปแบบกัมมี่ เจลลี่ แคปซูล และเครื่องดื่มช็อต จำหน่ายผ่านร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ ร้านค้าปลีกชั้นนำ และช่องทางออนไลน์
เกี่ยวกับเครือ แฮนดี้เฮิร์บ
เครือ แฮนดี้เฮิร์บ (Handy Herb) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับสากล ได้แก่ GMP, BRCGS, ISO และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)