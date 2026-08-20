บอนกาแฟ (ประเทศไทย) ส่ง Segafredo Zanetti เติมพลังความสดชื่นบนเส้นทางของนักวิ่ง ในงาน ASICS META : Time : Trials Thailand 2026 ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์กาแฟ พรีเมียม สนับสนุนไลฟ์สไตล์สายสปอร์ต พร้อมลุยตลาดกาแฟองค์กรครึ่งปีหลัง
17 สิงหาคม 2026, กรุงเทพฯ - บอนกาแฟ (ประเทศไทย) ส่งแบรนด์กาแฟสไตล์อิตาเลียนชั้นนำ Segafredo Zanetti (เซกาเฟโด ซาเนติ) ร่วมเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในงานวิ่งระดับประเทศ "ASICS META : Time : Trials Thailand 2026" ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2026 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร เหล่านักวิ่งแถวหน้าและผู้เชี่ยวชาญด้านความเร็วก่อนเข้าร่วมชิงชัยในระยะทาง 10 กิโลเมตรกันอย่างคึกคัก ภายในงานรับ BIB สยาม แยปป์ นักฟุตบอลอาชีพจากไทยลีก และแบรนด์ Segafredo Zanetti ได้นำกาแฟคุณภาพเยี่ยมไปเสิร์ฟเพื่อเติม Energy และเพิ่มความสดชื่นให้กับนักวิ่งทุกคนตลอดกิจกรรม
คุณรุ่งอรุณ คูหาเสน่ห์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ว่า "การนำ Segafredo Zanetti เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ASICS META : Time : Trials ครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการสร้าง Brand Awareness และเปิดโอกาสให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้มากยิ่งขึ้น เราเลือกเข้าร่วมงานวิ่งระดับคุณภาพ สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ Segafredo เพื่อให้ผู้บริโภคสายสุขภาพและรักการออกกำลังกายได้สัมผัสตัวตน รสชาติ และประสบการณ์ของกาแฟโดยตรง
นอกจากกาแฟสำหรับสายสปอร์ตและไลฟ์สไตล์ทั่วไปแล้ว Segafredo Zanetti ยังตอบโจทย์โซลูชันกาแฟสำหรับองค์กร ด้วยแพ็กเกจกาแฟออฟฟิศที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ตั้งแต่การจำหน่ายเมล็ดกาแฟคุณภาพ ไปจนถึงบริการเครื่องชงกาแฟหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงระบบแคปซูล หรือเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติที่เหมาะกับออฟฟิศทุกขนาด พร้อมบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟแบบครบวงจร
ทั้งนี้ Segafredo พร้อมเดินหน้าลุยตลาดในครึ่งปีหลัง 2026 อย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์กาแฟพรีเมียมให้กับผู้บริโภคอย่างเข้มข้น ประเดิมด้วยการร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานวิ่งใหญ่อย่าง InterContinental Hotels Group ที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้” คุณรุ่งอรุณ กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์กาแฟ Segafredo Zanetti สามารถหาซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Website, Shopee, Lazada และ TikTok Shop ของ Boncafe Thailand รวมถึงห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ อาทิ Tops Food Hall, Big C Supercenter, OfficeMate, Foodland และ The Mall ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Segafredo Zanetti ได้ที่เฟซบุ๊ก Segafredo Zanetti Coffee Thailand และ Boncafe Thailand หรือ www.boncafe.co.th