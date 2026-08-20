BGผนึกสโมสรบีจี ปทุมฯ สานต่อ “แปลงเสื้อ เปลี่ยนโลก ปีที่ 2”

กลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส (BG) ร่วมกับสโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (BGPU) เดินหน้าส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผ่านโครงการ “แปลงเสื้อ เปลี่ยนโลก ปีที่ 2” ด้วยการนำเสื้อพนักงานที่หมดอายุการใช้งานมาแปรรูป (Upcycling) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สะท้อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดปริมาณขยะสิ่งทอ และสร้างคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในครั้งนี้ นักเตะสโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (BGPU) ได้ร่วมกันประดิษฐ์ “ตุ๊กตาบีบมือ” จำนวน 100 ชิ้น จากเสื้อพนักงานเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว นำไปส่งมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยตุ๊กตาบีบมือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อมือ พร้อมส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว
โครงการ “แปลงเสื้อ เปลี่ยนโลก” สะท้อนความมุ่งมั่นของ BG ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดของเสียจากการดำเนินงาน และการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคม