เริ่มแล้ว! “TILOG – LOGISTIX 2026” งานแสดงนวัตกรรมโลจิสติกส์ 19–21 ส.ค.นี้ ที่ไบเทค บางนา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท อาร์เอ็กซ์ ไบเทค (ประเทศไทย) จำกัด เปิดงาน “TILOG – LOGISTIX 2026” งานแสดงเทคโนโลยีและบริการด้านการจัดการคลังสินค้า การเคลื่อนย้าย บรรจุ ถ่ายสินค้า การขนส่งสินค้า บริการด้านโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ไอทีและอี-โลจิสติกส์ที่ครบวงจรที่สุดแห่งปีอย่างเป็นทางการ โดยปีนี้มีผู้จัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี 149 บริษัท 485 แบรนด์จาก 25 ประเทศ ภายใต้แนวคิด “Empowering Global Trade with Generative Supply Chains” หรือ “เสริมพลังการค้าโลก ด้วยห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะ” ระหว่างวันที่ 19–21 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา คาดมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 7,500 ราย
ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธี กล่าวถึงเศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ ทั้งจากการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความต้องการของภาคธุรกิจที่ต้องมีความยืดหยุ่น ยั่งยืน และพร้อมรับนวัตกรรมมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงความท้าทาย แต่เป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก
“รัฐบาลมุ่งผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ที่ได้รับความเชื่อมั่น ณ ใจกลางอาเซียนผ่านการพัฒนาด้านดิจิทัล โลจิสติกส์อัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าร่วมกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมการค้าดิจิทัล การประยุกต์ใช้ AI ในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อำนวยความสะดวกทางการค้า และสนับสนุน SMEs ให้ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ของอาเซียน และเป็นประตูที่เชื่อถือได้สู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก”
นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กล่าวว่า TILOG – LOGISTIX เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของกรมฯ ในการสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย โดยนำผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ เทคโนโลยี และพันธมิตรทางธุรกิจจากไทยและต่างประเทศมาเชื่อมโยงกันในเวทีเดียว
“สิ่งที่กรมฯ ต้องการให้เกิดขึ้นจากงานนี้ ไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีใหม่มาให้ผู้ประกอบการได้เห็น แต่คือการนำเทคโนโลยี ความรู้ และเครือข่ายไปต่อยอดให้เกิดผลทางธุรกิจจริง ทั้งการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ขยายฐานลูกค้า และสร้างพันธมิตรใหม่ในต่างประเทศ TILOG – LOGISTIX จึงเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมองเห็นโอกาสใหม่ และเตรียมพร้อมแข่งขันในโลกการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”
นางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอ็กซ์ ไบเทค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงไฮไลต์ของงานว่า “ปีนี้ TILOG – LOGISTIX รวบรวมบริการและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์อย่างหลากหลายครบวงจรจาก ผู้แสดงสินค้าชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศไว้มากมาย อาทิ ระบบบริหารจัดการและควบคุมการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าอัจฉริยะ ลดข้อผิดพลาดจากบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามสินค้าคงคลังเรียลไทม์ ระบบชั้นวางพาเลทสำหรับงานหนักและโซลูชันเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ได้สูงสุดถึง 50% ลดต้นทุนแรงงาน และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ WMS และ AGV ได้อย่างไร้รอยต่อ ผู้ให้บริการขนส่งและ โลจิสติกส์แบบครบวงจรที่พร้อมให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และรถเทรลเลอร์อย่างมืออาชีพ บริการดำเนิน พิธีการศุลกากร ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริการคลังสินค้า บริการขนส่งและศูนย์กระจายสินค้า บริการ เขตปลอดอากร บริหารจัดการคลังสินค้า Material Handling แบบ Full Automation โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และสินค้าเกษตร บริการขนส่งแบบ Cold Chain บริการขนส่งสินค้าอันตรายแบบ ไม่เต็มตู้ รายสัปดาห์ บริการขนส่งแบบเหมาคัน หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR) ขนถ่ายวัสดุหลากประเภท นำทางด้วยเลเซอร์ รถยกอัตโนมัติ รถลากพาเลทไฟฟ้า เทคโนโลยี FMR ระบบบริหารการจัดส่งอัตโนมัติ AI Logistics โซลูชัน AIoT สำหรับรถบรรทุก โฟล์คลิฟต์ไฟฟ้า ท่าเรือ บรรจุภัณฑ์กระดาษ และนวัตกรรมและบริการใหม่อีกมาก”
ภายในพิธีเปิด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังจัดพิธีมอบรางวัล Excellent Logistics Management Award 2026 (ELMA 2026) เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้แนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศได้รับการต่อยอดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย
งาน TILOG – LOGISTIX 2026 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–21 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา โดยมีกิจกรรมไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด อาทิ
• Innovation Showcase พลิกโฉมการนับสต็อกด้วยการสาธิตเทคโนโลยีการใช้โดรนบินตรวจสอบสินค้าคงคลังพร้อมสแกนสินค้าได้โดยอัตโนมัติ โดยจะมีการสาธิตเป็นรอบ หรือสามารถแจ้งให้สาธิตให้ชมเป็นการส่วนตัวได้
• สัมมนา “ELMA 2026: เส้นทางแห่งความเป็นเลิศ สู่ความสำเร็จแบบไร้รอยต่อ” ถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล ELMA 2026 ในวันที่ 19 สิงหาคม
• สัมมนา World Transport & Logistics Forum 2026 จัดร่วมกับธนาคารโลก "อุตสาหกรรมแห่งอนาคต: โอกาสใหม่ของธุรกิจไทยและซัพพลายเชนยุคใหม่" และ "ประเทศไทยพร้อมแค่ไหน? กับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต" วันที่ 19 สิงหาคม
• เวทีเสวนานานาชาติ Symposium 2026 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Unlocking Capital for Logistics Growth: ปลดล็อกทุน ขยายธุรกิจโลจิสติกส์สู่ระดับโลก” การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดหลักทรัพย์ จากผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้บริหารบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำ อาทิ LEO และ SCGJWD พร้อมอัปเดตแนวโน้มการค้าโลกในเสวนานานาชาติช่วงบ่าย ภายใต้แนวคิด “LogiNexus 2026: Empowering the Next Era of Global Trade” เจาะลึกความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนด้านพลังงานและภูมิรัฐศาสตร์ จากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ อย่าง DHL, Cathay Pacific และ SCGJWD ในวันที่ 20 สิงหาคม
• Business Matching บริการจับคู่ทางธุรกิจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เชื่อมโยงผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ซื้อที่ต้องการค้นหาซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่
งาน TILOG – LOGISTIX 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–21 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00–18.00 น. ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา ผู้ประกอบการและผู้สนใจจากทุกอุตสาหกรรมเข้าชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยนักศึกษาสามารถเข้าชมงานได้ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tilog-logistix.com สอบถามข้อมูลที่ไลน์: @tilog-logistix หรือโทรสอบถามที่ 0 2686 7222 หรืออีเมล contactcenter@rxbitec.com