รฟท.เฝ้าระวัง 24 ชม. เส้นทางเดินรถภาคเหนือเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

รฟท. สั่งพร้อมรับมือฝนตกหนัก–น้ำป่าไหลหลากภาคเหนือ เฝ้าระวังเส้นทางเดินรถ 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
วันนี้ (20 สิงหาคม 2569) นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า จากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก การรถไฟฯ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยกำหนดมาตรการเชิงรุก ดังนี้
• เฝ้าระวังจุดเสี่ยง: เพิ่มความถี่ตรวจสอบสภาพทางรถไฟ สะพาน ลาดเชิงเขา และพื้นที่ริมน้ำที่เคยเกิดน้ำท่วม พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร และเจ้าหน้าที่บำรุงทางให้พร้อมเข้าแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที
• เปิดทางระบายน้ำและเคลียร์เส้นทาง: เร่งขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำในเขตทางรถไฟ ตัดแต่งกิ่งไม้และกำจัดวัชพืชสองข้างทางเพื่อไม่ให้บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ขบวนรถ
• ตรวจระบบความปลอดภัย: ตรวจสอบระบบอาณัติสัญญาณ เครื่องกั้นอัตโนมัติ และป้ายเตือนบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100%
• บูรณาการข้อมูล: ให้นายสถานีในพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำสะสมและเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับการเดินทางของผู้โดยสาร
“การรถไฟฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบต่อการเดินรถ จะเร่งเข้าแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด พร้อมปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ”