เช็คน้ำ แจ้งเตือน! ชาวจังหวัดน่าน และพื้นที่ใกล้เคียง เฝ้าระวังน้ำท่วม 19–22 ส.ค. นี้

ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าล่าสุดจากแอปพลิเคชัน "เช็คน้ำ" โดย GISTDA ซึ่งวิเคราะห์ผ่านข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ เพื่อประเมินทิศทางและแนวโน้มของสถานการณ์น้ำ ซึ่งตรวจพบสัญญาณความเสี่ยงของน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์แบบจำลองพื้นที่ พบว่า มวลน้ำจาก อ.ปัว จะทยอยไหลลงสู่ พื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของจังหวัดน่าน และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จังหวัดแพร่ และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
ข้อมูลนี้ถูกวิเคราะห์และแจ้งเตือนก่อนที่มวลน้ำจะเดินทางไปถึงพื้นที่ตอนกลางและตอนล่าง จะช่วยให้พี่น้องประชาชนในเส้นทางน้ำผ่าน มีเวลาเพียงพอ ในการเก็บของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายยานพาหนะ หรือดูแลผู้สูงอายุและสัตว์เลี้ยงได้อย่างรัดกุม
การคาดการณ์นี้เป็นการวิเคราะห์และประเมินจากข้อมูลดาวเทียมของ GISTDA ที่มีความแม่นยำสูงและเชื่อถือได้
ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าตื่นตระหนก แต่ขอให้ใช้เวลาในช่วงนี้ในการเตรียมพร้อมรับมือ ท่านสามารถติดตามการเคลื่อนตัวของมวลน้ำและตรวจสอบพื้นที่ของท่านแบบเรียลไทม์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชัน "เช็คน้ำ"
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