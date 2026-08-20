BEM เตรียมซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน 21 และ 25 ส.ค.นี้ ที่พระรามเก้า

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), หน่วยงานดับเพลิงและกู้ภัย รฟม., สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง, สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) มีกำหนดจัดฝึกซ้อมการจัดการเหตุการณ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดจัดขึ้นใน 2 พื้นที่ ดังนี้
1. วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงพระรามเก้า
2. วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2569 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ อาคารบริหารพระรามเก้า
ทั้งนี้ ประชาชนผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอาจได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยและเสียงรถฉุกเฉิน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร 0-2624-5200