7-Eleven เปิด Character-Themed Store สาขา Festie Town, Happitat ปักหมุดพื้นที่แห่งความสุขแห่งใหม่

สัมผัสประสบการณ์เข้าร้านสะดวกซื้อรูปแบบใหม่ที่ 7-Eleven สาขา Festie Town ตั้งอยู่ในโครงการ Happitat สาขาซึ่งเต็มไปด้วยความสุข เปลี่ยนโลกแห่งร้านสะดวกซื้อในชีวิตประจำวันให้เป็น “Happy Destination Store” ด้วยบรรยากาศที่เหมือนสวนสนุกขนาดย่อม แสงสี Neon Playground ตกแต่งทั่วร้าน ไม่ว่ามุมไหนก็กลายเป็นมุมถ่ายรูปสุดเก๋ และความพิเศษสุดของสาขานี้คือการเป็น 7-Eleven Character-Themed Store ที่จัดเต็มประสบการณ์คาแรกเตอร์แห่งแรกของประเทศไทย พบกับเหล่า “เพื่อนใหม่” คาแรกเตอร์สุดคิวท์ที่ซ่อนตัวอยู่ทั่วร้าน มองไปมุมไหนก็มีแต่ความน่ารักหนุบหนับใจ เหมือนกำลังเดินอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ
7-Eleven สาขา Festie Town ในโครงการ Happitat จับกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่ ที่มองหาประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใครและมากกว่าการแวะร้านเซเว่นฯ ตามปกติ ด้วยไฮไลต์พิเศษเฉพาะสาขานี้ รวบรวมไว้ได้ 4 อย่าง ดังนี้
1. The Happiest 7-Eleven
สาขานี้ได้รับการออกแบบให้เป็น Happy Destination ซึ่งต่อยอดแนวคิดมาจากโครงการ Happitat โดยเนรมิตรร้านเซเว่นฯ แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ลูกค้าอยากแวะ อยากเดินสำรวจ ถ่ายรูป และแชร์ประสบการณ์ความสุข
2. Meet New Friends in Every Corner
ด้วยการวางคอนเซ็ปต์ “แวะเติมเพื่อน” กับคาแรกเตอร์สุดคิวต์ Allie & the Gang (ออลลี่ แอนด์ เดอะแกงค์) ที่ออกแบบโดย T&B Media Global บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิต IP ในกลุ่มคอนเทนต์และความบันเทิงระดับโลก เปลี่ยนพื้นที่ร้านให้มีชีวิตและเรื่องราว เชื่อมโยงความรู้สึกกับลูกค้าที่ไม่ได้แค่เห็นตัวคาแรกเตอร์ แต่รู้สึกเหมือนเจอเพื่อนใหม่ระหว่างการเลือกซื้อสินค้า เกิดเป็น 7-Eleven Character-Themed Store ที่จัดเต็มเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
3. Taste Something More Special
สินค้าในร้านคัดสรรให้สร้างประสบการณ์อันหลากหลาย มีทั้งเมนูพร้อมทาน เครื่องดื่ม ของเล่น และสินค้าพรีเมียม รวมถึงของขึ้นชื่ออย่าง เครื่องดื่ม ALL Select, Slurpee, โอเด้ง, มุมต้มบะหมี่ Samyang, ขนมและของหวานพร้อมทานที่ชวนให้ลอง
4. HappiTube (แฮปปี้ทิวบ์)
ท่อใส่ขนมยาว 3 เมตร ซึ่งเป็นจุดดึงดูดของร้าน ลูกค้าสามารถเลือกหยิบช็อกโกแลตและขนมได้ด้วยตัวเอง สัมผัสประสบการณ์เหมือนกำลังค้นหาของอร่อยในโลกแห่งจินตนาการ เป็นทั้งมุมช้อป และมุมถ่ายรูป รวมทั้งมุมสร้างความสุขเล็ก ๆ ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
7-Eleven สาขา Festie Town ในโครงการ Happitat พร้อมแล้วที่จะกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งความสุข หมุดหมายแห่งใหม่ย่านบางนา-ตราด ที่จะมอบทั้งความอร่อย ความสนุกสนาน และเพื่อนใหม่ที่รอให้แวะมาเติมเพื่อน พร้อมสร้างความทรงจำสุดประทับใจให้ทุกคนในครอบครัว