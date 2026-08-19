“น่าน-พะเยา”อ่วม น้ำท่วมถนนทช. 6 สาย น้ำแรงเซาะผิวไหล่ทางพัง รถผ่านไม่ได้

อธิบดี ทช. สั่งการแขวงทางหลวงชนบท เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา น้ำท่วม กัดเซาะไหล่ทางพังแล้ว 12 สาย ท่วมหนักรถผ่านไม่ได้ 6 สาย เตรียมซ่อมเร่งด่วนหลังน้ำลด
วันที่ 19 ส.ค.2569 นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งปัจจุบันได้กำชับให้สำนักงานทางหลวงชนบท และแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่กำลังประสบเหตุน้ำท่วม ระดมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งนำเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ป้ายเตือน สิ่งอำนวยความปลอดภัย เข้าจัดการเส้นทางทั้งบริเวณที่มีเหตุอุทกภัยและติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณที่มีน้ำท่วม ตลอดจนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์จนกว่าระดับน้ำจะลดลง ควบคู่กับการระดมกำลังให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหรือผลกระทบของผิวทาง โครงสร้างถนน/สะพาน เพื่อเข้าดำเนินการฟื้นฟูซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนต่อไป
ซึ่งวันที่ 19 ส.ค.2569 เวลา 18.30 น. สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รายงานเหตุอุทกภัยบนถนนทางหลวงชนบท ล่าสุดมีจำนวน 6 สายทาง ที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ และมีอีก 6 สายทาง ที่สามารถสัญจรผ่านได้ ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา ดังนี้
1. นน.017 วังม่วงพัฒนา อ.ปัว กม.ที่ 0+000 - 1+000 น้ำไหลกัดเซาะผิวจราจรและไหล่ทางชำรุดเสียหาย (ผ่านไม่ได้)
2. นน.3019 แยก ทล.101 (กม.ที่ 372+693) – บ้านมงคลเจริญสุข อ.ภูเพียง กม.ที่ 7+150 - 8+300 น้ำไหลกัดเซาะผิวจราจรและไหล่ทางชำรุดเสียหาย (ผ่านไม่ได้)
3. นน.022 สะพานสบหนอง ต.ตาลชุมพัฒนา อ.ปง กม.ที่ 0+000 - 0+600 น้ำไหลกัดเซาะผิวจราจรและไหล่ทางชำรุดเสียหาย (ผ่านไม่ได้)
4. นน.3007 แยก ทล.101 (กม.ที่ 398+942) – บ้านนาหนุน อ.ท่าวังผา กม.ที่ 9+300 - 15+200 น้ำไหลกัดเซาะผิวจราจรและไหล่ทางชำรุดเสียหาย (ผ่านไม่ได้)
5. พย.009 สะพานข้ามลำน้ำงิม อ.ปง กม.ที่ 0+000 - 0+400 น้ำไหลกัดเซาะผิวจราจรและไหล่ทางชำรุดเสียหาย (ผ่านไม่ได้)
6. พย.002 สะพานแม่น้ำยม อ.ปง กม.ที่ 0+200 – 0+350 น้ำไหลกัดเซาะผิวจราจรและไหล่ทางชำรุดเสียหาย (ผ่านไม่ได้)
7. นน.3026 แยก ทล.101 (กม.ที่ 413+704) – บ้านน้ำฮาว อ.ภูเพียง กม.ที่ 3+400 - 3+600 น้ำไหลกัดเซาะผิวจราจรและไหล่ทางชำรุดเสียหาย (ผ่านได้)
8. นน.4002 แยก ทล.1091 (กม.ที่ 104+169) – บ้านห้วยเลียบ อ.เวียงสา กม.ที่ 11+900 - 11+940 ดินใต้ทาง ทรุดตัว ทำให้ถนนเกิดการทรุดพัง (ผ่านได้)
9. นน.4020 แยก ทล.1168 (กม.ที่ 0+700) – บ้านห้วยสอน อ.ภูเพียง,เวียงสา กม.ที่ 31+425 - 31+570 ดินใต้ทาง ทรุดตัว ทำให้ถนนเกิดการทรุดพัง (ผ่านได้)
10. พย.4011 แยก ทล.1188 (กม.ที่ 0+800) – บ้านดอนไชย อ.ปง กม.ที่ 10+800 - 10+830 น้ำหลาก (ผ่านได้)
11. พย.4020 แยก ทล.1148 (กม.ที่ 92+050) – ภูลังกา อ.ปง กม.ที่ 2+600 - 2+610 ดินไหล่เขาข้างทางเกิดการ Slide ปิดทับเส้นทาง (ผ่านได้)
12. พย.4022 แยก ทล.1091 (กม.ที่ 34+700) – บ้านดอนแก้ว อ.ปง กม.ที่ 5+600 - 5+610, 6+025 - 6+055 ดินไหล่เขาข้างทางเกิดการ Slide ปิดทับเส้นทาง (ผ่านได้)
นอกจากนี้ ทช. ยังได้มีการเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุดินสไลด์และถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบในเส้นทางอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชน โดย ทช. จะรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ และขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่แขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศหรือติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146