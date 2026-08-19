เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาทเริ่ม 21 ส.ค. 69

เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น 1 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น โดยอยู่ที่ 37.59 บาท/ลิตร เริ่มวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงขร ได้กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับสูงขึ้น เป็นราคา 37.59 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น 1 บาท จากอัตราเดิม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
• เรือธงส้ม: เส้นทางนนทบุรี – วัดราชสิงขร จากราคา 17 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 18 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเหลือง: เส้นทางนนทบุรี – สาทร จากราคา 22 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 23 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเขียวเหลือง
- เส้นทาง ปากเกร็ด – นนทบุรี จากราคา 15 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 16 บาท
- เส้นทาง นนทบุรี – สาทร จากราคา 22 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 23 บาท
- เส้นทาง ปากเกร็ด – สาทร จากราคา 34 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 35 บาท
• เรือธงแดง (ปรับอากาศ): นนทบุรี – สาทร จากราคา 31 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 32 บาท
ในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้ง บริษัทฯ จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป