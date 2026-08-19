น้ำท่วม จ.น่าน!บขส.แจ้งส่งผู้โดยสารได้แค่ สถานีอำเภอปัว

บขส. แจ้งน้ำท่วมน่าน กระทบเส้นทางกรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง เดินรถถึง อ.ปัว เพื่อความปลอดภัย ให้ผู้โดยสารติดต่อขอคืนค่าตั๋วได้ พร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
บริษัท ขนส่ง จำกัด (BKS) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2569 เวลา 15.00 น. เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก มีระดับน้ำสูงบริเวณสะพานน้ำขว้าง ถึงหน้าปั๊มน้ำมัน ปตท. อำเภอปัว จังหวัดน่าน ส่งผลกระทบต่อการเดินรถโดยสาร เส้นทางกรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง ไม่สามารถสัญจรผ่านไปถึงปลายทางอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากไม่มีทางเลี่ยง
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย สถานีเดินรถน่าน มีความจำเป็นให้รถโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง จอดรับ – ส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปัวแทน
สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอคืนตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ BKS ทั่วประเทศ
อย่างไรก็ดี BKS จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบต่อไป สอบถามข้อมูลการเดินรถ โทร. 02 – 936 – 2841 – 48 หรือสถานีเดินรถน่าน โทร. 080 – 079 – 4957