World Gym บุกไทย เปิดสาขาแรก จับมือ HYROX ขยายเทรนด์ Functional Fitness

“World Gym” แบรนด์ฟิตเนสระดับโลกจากสหรัฐฯ เดินหน้ารุกตลาดประเทศไทย เตรียมเปิดสาขาแรกที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง พร้อมเปิดรอบพรีเซลให้ผู้สนใจสมัครสมาชิกก่อนเปิดให้บริการ ชูจุดขายฟิตเนสมาตรฐานสากล อุปกรณ์และเทคโนโลยีล้ำสมัย ในราคาที่เข้าถึงได้ หวังเจาะตลาดคนไทยที่หันมาใส่ใจสุขภาพและการออกกำลังกายมากขึ้น
World Gym ก่อตั้งขึ้นจาก Muscle Beach รัฐแคลิฟอร์เนีย ในปี 1976 และเติบโตเป็นแบรนด์ฟิตเนสระดับโลก ปัจจุบันมีเกือบ 300 สาขาใน 6 ทวีป และมีสมาชิกมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก ขณะที่ไต้หวันเป็นหนึ่งในตลาดหลักของบริษัท โดยมีมากกว่า 140 สาขา และ World Gym จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันในชื่อ 2762.TWSE
การเข้าสู่ประเทศไทยครั้งนี้ บริษัทวางตำแหน่งแบรนด์เป็นฟิตเนสระดับพรีเมียมที่เข้าถึงได้ พร้อมนำประสบการณ์จากตลาดต่างประเทศมาปรับใช้กับพฤติกรรมผู้บริโภคไทย โดยสาขาแรกเตรียมติดตั้งอุปกรณ์จาก Matrix และ Abs Company รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับวิเคราะห์และติดตามผลการออกกำลังกาย
หนึ่งในไฮไลต์คือระบบ AI Posture Diagnostics ที่วิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะบุคคลด้านสรีระ การทรงตัว และความยืดหยุ่นภายในประมาณ 3 นาที ขณะที่ MyZone Switch ช่วยติดตามระดับการใช้พลังงานระหว่างออกกำลังกาย เพื่อให้สมาชิกสามารถประเมินและวัดผลการฝึกได้อย่างเป็นระบบ
จับมือ HYROX ขยายเทรนด์ Functional Fitness
นอกจากการเปิดสาขาแล้ว World Gym ยังเตรียมนำรูปแบบการฝึกระดับสากลเข้ามาเสริมตลาดไทย ผ่านความร่วมมือกับ HYROX โดยบริษัทระบุว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรรายใหญ่ของ HYROX ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากความร่วมมือในตลาดไต้หวัน และมีแผนขยายความร่วมมือมายังประเทศไทยภายในช่วงปลายปี 2569
จอห์น คารัคซิโอ ประธานกรรมการและประธานบริษัท World Gym Corporation กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นตลาดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท จากกระแสการดูแลสุขภาพและความสนใจด้านการออกกำลังกายที่เติบโตต่อเนื่อง
“เราไม่ได้มาเพียงเพื่อเปิดยิม แต่ต้องการทำให้ฟิตเนสระดับเวิลด์คลาสเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนไทย โดยนำประสบการณ์กว่า 50 ปีและเทคโนโลยีใหม่มาขับเคลื่อนตลาด”
การเปิดสาขาแรกในไทยครั้งนี้จึงถือเป็นอีกก้าวของ World Gym ในการขยายเครือข่ายสู่ตลาดเอเชีย พร้อมใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์มาตรฐานสากล และรูปแบบการออกกำลังกายใหม่เป็นเครื่องมือสร้างความแตกต่าง ท่ามกลางตลาดฟิตเนสไทยที่มีการแข่งขันสูงและผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น.