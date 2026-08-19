ยิ่งแตะยิ่งคุ้ม! CRC จับมือ Visa ส่งแคมเปญใหญ่ ช้อปฟินข้ามเครือยาว 72 วันเต็ม

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เดินหน้ากระตุ้นกำลังซื้อและสร้างความคึกคักให้ตลาดค้าปลีกค้าส่งช่วงปลายปี โดยล่าสุดจับมือ วีซ่า (Visa) ผู้นำการให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก ส่งแคมเปญ ‘แตะด้วยวีซ่า คุ้มยิ่งกว่า’ มอบความสุขและดีลสุดคุ้มส่งท้ายปี เอาใจเหล่านักช้อปทั่วประเทศให้ฟินกับการจับจ่ายที่สะดวกสบายและคุ้มค่ากว่าเดิม เพียงเปลี่ยนมาใช้จ่ายในรูปแบบการแตะจ่าย (Tap to pay) ผ่านบัตรวีซ่า ณ ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล ที่ร่วมรายการ แลกรับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษเป็นคูปองเงินสดไว้ช้อปต่อทันที
สำหรับความพิเศษในแคมเปญนี้ นักช้อปสามารถร่วมรายการได้ง่าย ๆ เพียงลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน The 1 แค่ครั้งเดียวตลอดแคมเปญ จากนั้นเริ่มสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าด้วยการแตะจ่าย (Tap to Pay) ให้ครบ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังลงทะเบียน ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทลที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 2 ร้านค้าขึ้นไป เพื่อรับ The 1 Cash Coupon มูลค่า 500 บาท บนแอปพลิเคชัน The 1 สำหรับเป็นส่วนลดในการช้อปครั้งถัดไป โดยมอบสิทธิ์รวม 11,000 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ 72 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 นี้
เพื่อเติมสีสันให้ทุกการช้อปกลายเป็นโมเมนต์สนุกที่ตอบโจทย์หลากไลฟ์สไตล์ เซ็นทรัล รีเทล ชวนผู้ถือบัตรวีซ่าออกแบบการช้อปในสไตล์ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสายไหนก็รับความคุ้มค่าได้แบบเน้นๆ ครอบคลุมทั้งสายแฟชั่น สายเทคโนโลยีและแก็ดเจ็ต สายกิน สายรักบ้านรักรถ และสายเฮลท์ตี้ โดยสามารถเลือกมิกซ์ไอเดียได้ตามใจ อาทิ
· สายโกลว์อัป & ฟิตเฟิร์ม อัปเดตลุคปังตั้งแต่หัวจรดเท้า ปักหมุดจุดแรกที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล หรือ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ช้อปไอเทมแฟชั่น บิวตี้ น้ำหอมแบรนด์ดัง หรือเติมเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ จากนั้นเดินเลี้ยวเข้า ซูเปอร์สปอร์ต ไปช้อปรองเท้าวิ่งคู่ใจหรือสปอร์ตแวร์รับเทรนด์สุขภาพ ได้ทั้งลุคสวยสับและสุขภาพดีไปพร้อมกัน
· สายแก็ดเจ็ต & มินิมอล ตอบโจทย์ครีเอทีฟไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เอาใจมนุษย์ฟรีแลนซ์และคนทำงานยุคดิจิทัล เริ่มต้นอัปเกรดโต๊ะทำงานให้มีแรงบันดาลใจด้วยอุปกรณ์สำนักงานดีไซน์มินิมอล หรือหนังสือเล่มโปรดที่ ออฟฟิศเมท หรือ บีทูเอส แล้วเดินไปสัมผัสนวัตกรรมสุดล้ำ เลือกซื้อแก็ดเจ็ต สมาร์ทวอทช์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหม่ที่ เพาเวอร์บาย ตอบโจทย์ชีวิต Smart Life แบบครบวงจร
· สายตุนเสบียงเติมพลังความสุข ชวนปักหมุดที่ท็อปส์ หรือ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เพื่อช้อปอาหารสด วัตถุดิบพรีเมียม และขนมมากมาย จากนั้นเดินเลือกช้อปสินค้าอาหารคัดเกรด ทั้งเนื้อสัตว์ อาหารทะเลแช่แข็ง และของแห้งต่าง ๆ ในราคาคุ้มค่าที่ โก โฮลเซลล์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการทไม่ว่าจะครอบครัวหรือธุรกิจ
· สายรักรถยนต์และคนรักบ้าน แพ็คคู่ดูแลรถและบ้านในจุดเดียว บริหารเวลาวันหยุดอย่างชาญฉลาด พารถยนต์ไปเช็กสภาพ เปลี่ยนยาง หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ ออโต้วัน ระหว่างรอช่างดูแลรถ สามารถเดินเลือกช้อปไอเทมแต่งบ้าน สินค้าเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ DIY หรือเครื่องมือช่างที่ ไทวัสดุ หรือ บีเอ็นบี โฮม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้ทันที รูทนี้ตอบโจทย์การดูแลรถและบ้านได้อย่างลงตัว
· สายเจแปนนิสและเมกอัพเลิฟเวอร์ บูสต์การดูแลตัวเองด้วยการแวะไปเลือกซื้อสกินแคร์แบรนด์ฮิตไอเทมดูแลผิวส่งตรงจากญี่ปุ่น หรือของใช้เบ็ดเตล็ดสุดคิ้วท์ที่ มัทสึคิโยะ ควบคู่ไปกับการช้อปเครื่องสำอางแบรนด์ดังและบิวตี้ไอเทมที่ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ้ป (CMG) ไอเดียนี้สายบิวตี้และเฮลท์ต้องห้ามพลาด
มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดฟินไปกับไอเทมโดนใจในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นสายแฟชั่น บิวตี้ อุปกรณ์กีฬา สินค้าไอที หรือของแต่งบ้าน ณ หน้าร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล กว่า 3,000 สาขาทั่วประเทศ อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์แคร์, มัทสึคิโยะ, โก โฮลเซลล์, ไทวัสดุ, บีเอ็นบี โฮม, ออโต้วัน, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท และบีทูเอส โดยเงื่อนไขการสะสมยอดช้อปข้ามกลุ่มธุรกิจนี้ เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านหน้าร้านเท่านั้น (ยกเว้นช่องทาง Chat & Shop, Call & Shop และบริการ Personal Shopper)
เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเช็กอินความคุ้มค่า ยิ่งแตะจ่าย ยิ่งได้คูปองคุ้ม กับแคมเปญ ‘แตะด้วยวีซ่า คุ้มยิ่งกว่า’ เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2569 ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 นี้ เท่านั้น (หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบตามกำหนด) พร้อมติดตามข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้ที่แอปพลิเคชัน The 1 หรือ Facebook: Central Retail และเว็บไซต์ www.centralretail.com