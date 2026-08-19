BUZZEBEES ชี้ CRM ปี 69 เปลี่ยนเกม ดัน AI สู่ Growth Infrastructure ขับเคลื่อนธุรกิจ

ตลาด CRM และ Loyalty ปี 2569 กำลังเปลี่ยนบทบาทจากระบบสะสมแต้มและดูแลสมาชิก ไปสู่ “Growth Infrastructure” ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการเติบโตของธุรกิจ เชื่อมข้อมูลลูกค้า สิทธิประโยชน์ แคมเปญ และระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกัน เพื่อสร้าง Engagement กระตุ้นการซื้อซ้ำ และวัดผลทางธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น ขณะที่ AI เข้ามาเป็นกลไกสำคัญตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล คาดการณ์พฤติกรรม ไปจนถึงการทำ Personalization และตัดสินใจแบบเรียลไทม์
BUZZEBEES ผู้นำด้านโซลูชัน CRM, Loyalty และ Digital Engagement ในประเทศไทย ระบุว่า องค์กรขนาดใหญ่เริ่มมองหา CRM ที่มากกว่าระบบสะสมแต้ม แต่ต้องสามารถทำหน้าที่เป็น AI-powered Customer Growth Platform เชื่อมข้อมูลลูกค้าจากทุก Touchpoint ทั้ง POS, LINE, เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน E-commerce และเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย เพื่อสร้างภาพลูกค้าแบบครบวงจรและนำข้อมูลไปต่อยอดทางธุรกิจ
จาก Loyalty สู่ Growth Engine
BUZZEBEES มองว่า จุดเปลี่ยนสำคัญของ CRM คือการเปลี่ยนจาก “ระบบเก็บข้อมูล” ไปสู่ “ระบบที่ใช้ข้อมูลสร้างการเติบโต” โดยต้องออกแบบเป็น Customer Ecosystem ที่เชื่อม Loyalty สิทธิประโยชน์ แคมเปญการตลาดอัตโนมัติ ระบบบริหารพันธมิตร และการรายงานผลให้ทำงานสอดคล้องกับ Customer Journey และ KPI ขององค์กร
การมีข้อมูลจำนวนมากเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ หากไม่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และเปลี่ยนเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดย AI จะเข้ามาช่วยตั้งแต่การวิเคราะห์พฤติกรรม คาดการณ์ความต้องการ เลือกข้อเสนอที่เหมาะสม ไปจนถึงการแนะนำ Next Best Action และปรับประสิทธิภาพแคมเปญอย่างต่อเนื่อง
ไมเคิล เฉิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BUZZEBEES กล่าวว่า อนาคตของ CRM ไม่ควรเริ่มต้นจากการพิจารณาว่าระบบมีฟีเจอร์อะไร แต่ต้องเริ่มจากการเข้าใจโมเดลธุรกิจ Customer Journey กระบวนการทำงาน และ KPI ที่องค์กรต้องการบรรลุ
“AI จะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนทุก Engine ของ CRM และ Loyalty ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล การทำ Personalization การบริหารแคมเปญ การแนะนำสิทธิประโยชน์ Automation ไปจนถึงการวัดผล เพื่อเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าให้กลายเป็น Engagement การซื้อซ้ำ และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้จริง”
AI เจาะทุกอุตสาหกรรม
การยกระดับ CRM สู่ AI-powered Growth Infrastructure กำลังมีความสำคัญกับธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ค้าปลีก FMCG ยานยนต์ ธนาคาร โทรคมนาคม ประกันภัย ไปจนถึงธุรกิจ B2B และเครือข่ายคู่ค้าพันธมิตร
โดยทิศทางดังกล่าวสะท้อนว่า CRM กำลังเปลี่ยนจากเครื่องมือสนับสนุนการทำตลาด ไปสู่ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้องค์กรเข้าใจลูกค้า คาดการณ์โอกาสทางธุรกิจ สร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล และบริหารการเติบโตบนฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
จับตาเกม CRM ปี 69 จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันว่าใครมีระบบ Loyalty ที่ดีกว่า แต่เป็นการแข่งขันว่าแบรนด์ใดสามารถนำข้อมูลลูกค้าและ AI มาสร้าง “การเติบโต” ได้จริงและวัดผลได้มากที่สุด.