“คิวเฟรช” จับมือ “เด็กสมบูรณ์” เปิดตัว “แซลมอนปรุงรสหมักซอสถั่วเหลืองเข้มข้น”

แบรนด์คิวเฟรช (Qfresh) ภายใต้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก จับมือ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ผู้นำตลาดซอสปรุงรส อันดับ 1 ของไทย “เด็กสมบูรณ์” เปิดตัว “แซลมอนปรุงรสหมักซอสถั่วเหลืองเข้มข้น ตรา Qfresh x เด็กสมบูรณ์” ผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง (Ready-to-Cook) ที่ผสานความอร่อย สะดวก และโภชนาการจากท้องทะเลไว้ในมื้อเดียว
ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ คิวเฟรชได้ร่วมกับเด็กสมบูรณ์ในการคัดสรรปลาแซลมอนคุณภาพสูง หมักด้วยซอสถั่วเหลืองสูตรพิเศษที่ให้รสชาติกลมกล่อมและเข้ากันได้ดีกับเนื้อปลาแซลมอน ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพจากท้องทะเล และอุดมด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย อาทิ วิตามินบี 12 วิตามินดี กรดไขมันโอเมก้า-3 และสารต้านอนุมูลอิสระ โดยผลิตภัณฑ์แซลมอนปรุงรสหมักซอสถั่วเหลืองเข้มข้น ตรา Qfresh x เด็กสมบูรณ์ นั้นให้โปรตีน 15 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ทั้งยังสามารถเก็บรักษาในรูปแบบแช่แข็งได้นานถึง 18 เดือน ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเก็บโปรตีนติดบ้านไว้รับประทานได้โดยไม่ต้องเร่งบริโภค เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ครอบครัวขนาดเล็ก และผู้ที่ต้องการเตรียมมื้ออาหารให้ง่ายขึ้นในแต่ละวัน
นายธนโชติ บุญมีโชติ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจกุ้ง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แบรนด์คิวเฟรชมุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์การบริโภคอาหารทะเล ผ่านการผนึกกำลังกับพันธมิตรชั้นนำ ทั้งการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การเปิดตัวเมนูพิเศษเฉพาะเทศกาล ตลอดจนการจัดแคมเปญส่งเสริมการขายที่หลากหลาย ความร่วมมือกับเด็กสมบูรณ์ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายฐานผู้บริโภคสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z โดยเราได้นำปลาแซลมอน ซึ่งเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของคิวเฟรช มาต่อยอดเป็นเมนูพร้อมปรุงที่สะดวก รสชาติถูกปากคนไทย และตอบโจทย์ในด้านโภชนาการ
นายวสุพล ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายในประเทศ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการผสานความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและนวัตกรรมของทั้งเด็กสมบูรณ์ ผู้นำด้านเครื่องปรุงรสคู่ครัวไทยมากว่า 82 ปี และคิวเฟรช แบรนด์อาหารทะเลชั้นนำที่โดดเด่นในเรื่องวัตถุดิบคุณภาพและโภชนาการจากท้องทะเล โดยในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีมงานเด็กสมบูรณ์ได้เข้าไปดูแลกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด และทำงานร่วมกับคิวเฟรชในการปรับสูตรอยู่หลายครั้ง เพื่อให้ได้ปลาแซลมอนที่รสชาติดีที่สุด โดยเลือกใช้ซีอิ๊วหวานฉลากทองเป็นฮีโร่หลักในการปรุง ที่ให้คุณภาพรสชาติระดับพรีเมียม หอม กลมกล่อม เข้ากับเนื้อปลาได้อย่างลงตัว
แซลมอนปรุงรสหมักซอสถั่วเหลืองแช่แข็ง ตราคิวเฟรช x เด็กสมบูรณ์ วางจำหน่ายแล้วที่ Lotus’s และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ขนาดบรรจุ 75 กรัม ราคาจำหน่าย แพ็กละ 99 บาท.