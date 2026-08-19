Modernform เปิดตัวเก้าอี้ใหม่ Series M1 ออกแบบจากความเข้าใจ การันตีด้วยยอดขายกว่า 3 ล้านตัว

ทุกวันนี้การทำงานของคนเปลี่ยนไป Workstyle ก็เปลี่ยนไป เรานั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ สลับไปดูโทรศัพท์ ประชุมออนไลน์ หันไปคุยกับคนข้าง ๆ ลุกไปหยิบของ หรือบางครั้งก็เอนตัวพักระหว่างวัน เราไม่ได้อยู่ในท่าเดิมตลอดเวลา
แต่ถ้าลองสังเกตเก้าอี้ Ergonomic ที่เราใช้กันอยู่ หลายรุ่นยังถูกออกแบบโดยมีโจทย์สำคัญคือ “ทำอย่างไรให้คนนั่งอยู่ในท่าที่ถูกต้อง” Modernform กลับมองว่า คำถามนี้อาจต้องเปลี่ยนไป แทนที่จะทำอย่างไรให้คนอยู่ในท่าเดิม แต่เราจะออกแบบเก้าอี้อย่างไร ให้เก้าอี้เข้าใจการเคลื่อนไหวของคนได้มากขึ้น นี่คือจุดเริ่มต้นของ Modernform Series M1 เก้าอี้ Ergonomic รุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “Human-engineered. Moves Naturally.”
จากแบรนด์ทำเฟอร์นิเจอร์...สู่แบรนด์ที่อยู่กับ “การนั่ง” มานานกว่า 45 ปี เบื้องหลัง Series M1 ไม่ได้เริ่มต้นจากการอยากสร้างเก้าอี้อีกหนึ่งรุ่น แต่เกิดจากประสบการณ์ของ Modernform ที่อยู่ในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและ Seating Design มาอย่างต่อเนื่องกว่า 45 ปี
ตั้งแต่ Series 1 ในปี 1985 จนถึง Series M1 ในปี 2026 ผ่านการพัฒนามากกว่า 20 ดีไซน์ และผลิตเก้าอี้ยอดขายกว่า 3,000,000 ตัว ตัวเลขเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่จำนวนรุ่นหรือจำนวนเก้าอี้ที่ขายได้ แต่คือประสบการณ์ที่สะสมจากการได้เห็นว่า คนไทยนั่งทำงานอย่างไร? นั่งนานแค่ไหน? เปลี่ยนท่าอย่างไร? และอะไรทำให้คนรู้สึกว่าเก้าอี้หนึ่งตัว “นั่งดี” เพราะสำหรับ Modernform การออกแบบเก้าอี้ไม่ได้เริ่มจากการใส่ฟังก์ชันให้ได้มากที่สุด แต่เริ่มจากคำถามง่าย ๆ ว่า “คนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้ ต้องการอะไรจากมันจริงๆ?”
Ergonomic ไม่ควรบังคับให้คนอยู่ในท่าเดียว หนึ่งในความเข้าใจที่ Modernform ให้ความสำคัญ คือ ร่างกายของคนไม่ได้หยุดนิ่ง การนั่งที่ดีจึงไม่ใช่การนั่งตัวตรงตลอดเวลา แต่คือการที่ร่างกายสามารถขยับ เปลี่ยนท่า เอน หรือปรับตัวตามกิจกรรมที่กำลังทำได้ นี่เป็นเหตุผลที่ Series M1 ถูกพัฒนาขึ้น
Human-engineered : เริ่มจากความเข้าใจมนุษย์ ทั้งสรีระ ท่านั่ง พฤติกรรมการทำงาน และการเปลี่ยนแปลงของร่างกายระหว่างวัน
Naturally Moves : เมื่อคนขยับ เก้าอี้ก็ควรขยับและตอบสนองไปพร้อมกับคนได้อย่างเป็นธรรมชาติ
“เราไม่ได้ออกแบบเก้าอี้ให้คนต้องปรับตัว แต่เราออกแบบให้เก้าอี้เข้าใจการเคลื่อนไหวของคน” นี่คือความคิดที่อยู่เบื้องหลัง Series M1
เมื่อประสบการณ์กว่า 45 ปี กลายเป็นคำตอบของการนั่งในวันนี้ จากความเข้าใจเรื่องการนั่ง Modernform ให้ “หลัง” เป็นจุดสำคัญของการออกแบบ Series M1 เพราะในระหว่างวัน หลังของเราต้องรับกับการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ทั้งการนั่งตรง การเอน การขยับ และการเปลี่ยนอิริยาบถ Series M1 จึงพัฒนาระบบรองรับที่ไม่ได้มองพนักพิงเป็นเพียง “ที่พิงหลัง” แต่ต้องสามารถทำงานไปพร้อมกับร่างกาย
• DUOFLEX Frame System โครงสร้างพนักพิง 2 ชั้น ที่รองรับการเคลื่อนไหว
Series M1 มาพร้อม DUOFLEX Frame System ซึ่งเป็นโครงสร้างพนักพิงแบบ 2 ชั้น (Dual-layer Frame) ที่ได้รับการออกแบบให้ผสานทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่นเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยให้พนักพิง สามารถรองรับสรีระได้อย่างสมดุลพร้อมปรับตัวตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ
• FLEXSYNC Technology เคลื่อนไหวลื่นไหล รองรับทุกการเอน
นวัตกรรมการรองรับหลังที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวและการเอนตัวของผู้ใช้งาน โดยช่วยลดแรงกดบริเวณหลังส่วนล่าง ซึ่งเป็นบริเวณสำคัญของการรองรับน้ำหนัก ส่งผลให้การนั่งและการเอนพิงเป็นไปอย่างสมดุลและเป็นธรรมชาติมากขึ้น
• Cool Gel Seat นั่งสบายยาวนาน...ลดความร้อนสะสม
ยกระดับความสบายในการนั่งทำงานชั้น Cool Gel ภายในเบาะนั่ง ช่วยดึงและกระจายความร้อนจากร่างกายในช่วงแรกของการนั่ง พร้อมลดการสะสมความร้อนบริเวณสะโพกและต้นขา ช่วยให้ผู้ใช้งานรู้สึกเย็นสบายและผ่อนคลายมากกว่าเบาะโฟมทั่วไป แม้ต้องนั่งทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
จากประสบการณ์ของคนทำงาน...สู่เก้าอี้ที่เข้าใจคนมากขึ้น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Modernform ไม่ได้เพียงผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน แต่เติบโตมากับการเปลี่ยนแปลงของ “สถานที่ทำงาน” และ “วิธีการทำงาน” ของคนไทย จากสำนักงานที่ทุกคนนั่งอยู่กับโต๊ะของตัวเอง มาสู่การทำงานที่ต้องประชุม สลับพื้นที่ ทำงานร่วมกัน ทำงานจากบ้าน และเคลื่อนไหวมากขึ้นในหนึ่งวัน สิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมคือ คนยังต้องนั่ง แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ วิธีที่เรานั่ง Series M1 จึงเป็นอีกก้าวของ Modernform ในการนำประสบการณ์ด้าน Seating Design มาพัฒนาต่อให้เหมาะกับวิถีการทำงานในวันนี้ ไม่ใช่เพื่อสร้างเก้าอี้ที่ “มีฟังก์ชันมากที่สุด” แต่เพื่อสร้างเก้าอี้ที่ เข้าใจคนมากขึ้น
“เราต้องการให้ Series M1 เป็นเก้าอี้ที่คนรู้สึกได้ถึงความแตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้นั่ง และสามารถใช้งานได้ดีในระยะยาว” กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว
สัมผัสประสบการณ์การนั่งของ Series M1 – The Best Thai Ergonomic Chair ได้แล้ววันนี้ ที่ โมเดอร์นฟอร์ม สาขา Srinakarindr, Crystal Design Center และ Ploenchit และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.modernform.co.th, Facebook: Modernform Furniture, Modernform Thailand, LINE: @ModernformFurniture