Bangkok Auto Salon 2026 กลับมาระเบิดความมันส์ 26-30 ส.ค.นี้! ตอกย้ำกรุงเทพฯ ศูนย์กลางคาร์คัลเจอร์หมุดหมายคนรักรถแต่งแห่งอาเซียน
พร้อมประกาศต่อสัญญาลิขสิทธิ์จากซัง-เอฯ ยิ่งใหญ่ต่อเนื่อง
บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด ชวนสาวกรถแต่งร่วมสัมผัสปรากฏการณ์เร้าใจของ Bangkok Auto Salon 2026 (BAS 2026) มหกรรมแสดงและจำหน่ายยนตรกรรมพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด "Celebrate Bangkok Destination" ตอกย้ำบทบาทของกรุงเทพมหานครในฐานะ The Ultimate Hub of ASEAN Custom Car Culture ศูนย์กลางวัฒนธรรมรถแต่งของภูมิภาคอาเชียน และหมุดหมายการการรวมพลของเหล่าคาร์คลับ สำนักแต่ง และอุปกรณ์ตกแต่งชั้นนำจากไทยและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2569 ณ ฮอลล์ 100 ไบเทค บางนา
นายวรรคสร โหลทอง รองประธานการจัดงาน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางและภาพรวมการจัดงานว่า "Bangkok Auto Salon มหกรรมรถแต่งและอุปกรณ์โมดิฟายด์งานแรกในประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมรถแต่งขึ้นในประเทศไทยที่เติบโตมาโดยตลอด ได้เดินทางมาถึงครั้งที่ 12 ด้วยความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยสำคัญคือการมีพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมอย่าง ซัง-เอ คอร์ปอเรชั่น (San-Ei Corporation) ผู้จัดงานและเจ้าของลิขสิทธิ์ Tokyo Auto Salon ที่เคียงข้างและสนับสนุนเราในทุกมิติตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา ในปีนี้เรายังคงผนึกกำลังความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง พร้อมเดินหน้าสานต่อสัญญาลิขสิทธิ์การจัดงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันช่วยผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์หลังการขาย (Automotive Aftermarket) ของไทยที่มีมูลค่าสูงกว่า 6,500 ล้านบาท ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดย BAS 2026 พร้อมทำหน้าที่เป็นเวทีระดับภูมิภาคที่รวมทุกเทรนด์และนวัตกรรมแต่งรถล่าสุดมาไว้ในที่เดียว"
นายรณฤทธิ์ ซื่อวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด ที่ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการในการจัดงาน BAS 2026 กล่าวเสริมว่า “จากตำนานความสำเร็จในการจัดงาน Bangkok Auto Salon ทั้ง 11 ครั้งที่ผ่านมา ได้สร้างแรงบันดาลให้เกิดการจัดงานเกี่ยวกับรถแต่งใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นในกรุงเทพ ทำให้มีกิจกรรมด้านรถแต่งอย่างต่อเนื่อง สำหรับครั้งที่ 12 นี้ ภายใต้แนวคิด "Celebrate Bangkok Destination" เราตั้งใจร่วมเฉลิมฉลองกรุงเทพฯ ในฐานะศูนย์รวมจิตวิญญาณของคนรักรถแต่งจากทั่วอาเซียนที่ต้องมาปักหมุด ด้วยไลน์อัปกิจกรรมที่จัดเต็มทั้งอินดอร์และเอาต์ดอร์ ให้ผู้ที่ชื่นชอบยานยนต์ได้สัมผัสงานคราฟต์และความสนุกระดับโลกตลอด 5 วันเต็ม"
งาน Bangkok Auto Salon 2026 ปีนี้ มีไฮไลต์และกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ที่สะท้อนความเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมรถแต่งของภูมิภาคอาเซียน ทั้งส่วนในฮอลล์ และลานกิจกรรมเอาต์ดอร์ ประกอบด้วย
1) ตื่นตาตื่นใจกับนวัตกรรมและสุดยอดรถแต่งระดับตำนาน ณ ฮอลล์ 100
Bangkok auto salon’s SELECTION สัมผัสสุดยอดคัสตอมคาร์ที่ปรับแต่งครบทั้งสมรรถนะ (Performance) และความประณีต (Styling & Detailing) นำทัพโดยดีกรีรถแต่งระดับแชมป์ ส่งตรงจากเวที Tokyo Auto Salon ประเทศญี่ปุ่น ต้นตำรับวัฒนธรรม JDM ประชันความอลังการกับสุดยอดรถแต่งคัดพิเศษฝีมือคนไทย เพื่อเปิดมุมมองและส่งต่อแรงบันดาลใจระดับโลกให้สาวกสายซิ่งได้สัมผัสงานคราฟต์ด้วยตาตัวเอง
AUTOMAKERS’ SPECIAL CUSTOM CARS: การผนึกกำลังของบิ๊กแบรนด์ชั้นนำ อาทิ โตโยต้า ฮอนด้า และมาสด้า ที่นำทัพรถยนต์รุ่นพิเศษซึ่งผ่านการโมดิฟายด์เฉพาะมาอวดโฉมในงาน
RENOWNED TUNING GARAGES: การรวมตัวของสำนักแต่งรถชั้นนำทั้งจากต่างประเทศและในไทย ร่วมนำผลงานสุดพิเศษมาประชันความแรงและความประณีตกันในงานนี้
ACCESSORIES ZONE: หนึ่งในหัวใจของงานนี้ ศูนย์รวมเทรนด์และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ระดับ พรีเมียมกว่า 200 แบรนด์ชั้นนำระดับโลก จากอิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไต้หวัน มาเลเซีย ฮ่องกง และไทย ทั้งการเพิ่มสมรรถนะ ความเร็ว และดีไซน์ ให้เลือกช้อปอย่างครบครันในที่เดียว
BANGKOK AUTO SALON’S BEST CAR AWARDS: รางวัลรถยอดเยี่ยม 10 ประเภท โดยคณะกรรมการทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทยเป็นผู้คัดเลือก และรางวัลรถยอดนิยมขวัญใจคาร์คลับ โดยให้ผู้เข้าชมงานและเหล่าคาร์คลับเป็นผู้โหวตเลือก
LEGEND MEET: โอกาสทองของแฟน ๆ ที่จะได้กระทบไหล่และแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจกับ “เจ้าสำนักแต่งรถระดับตำนาน” จากประเทศญี่ปุ่นแบบใกล้ชิด
e-MOTOR SPORT EXPERIENCE: เปิดมิติใหม่แห่งความเร็ว ให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจของการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตในรูปแบบดิจิทัลสุดล้ำ
2) เดือดทะลุปรอท! กิจกรรมลานเอาต์ดอร์ อัดแน่นความมันส์ของคาร์คลับ-สายดริฟต์
CAR CLUB MEET: ปรากฏการณ์รวมพลคาร์คลับสุดยิ่งใหญ่ประจำปี ศูนย์รวมการสังสรรค์แลกเปลี่ยนแพสชันของคนรักรถแต่งทุกสไตล์ พร้อมแพ็กเกจสุดคุ้มสำหรับนำรถเข้าร่วมกิจกรรม 2 ท่าน (รับเสื้อยืด Bangkok Auto Salon Limited Edition บัตรเข้าชมงาน และเครื่องดื่ม)
CAR PARADE: ตื่นตากับขบวนพาเหรดตระการตาด้วยทัพรถสปอร์ต รถคัสตอม รถหรู และไอคอนิกคาร์ระดับตำนาน สะท้อนเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ของชาวคาร์คลับ ปลุกบรรยากาศ Tokyo Street Show มาไว้ใจกลางกรุงเทพฯ
CLUB RACE (Pocket Scale Arena): ท้าดวลความเร็วและความแม่นยำบนสนามจำลองสเกลเล็กที่ออกแบบให้มีมุมโค้งสุดท้าทาย ให้อารมณ์เหมือนซ้อมสนามดริฟต์ ชิงตำแหน่ง “เวลาต่อรอบที่เร็วที่สุดประจำวัน” (Best Lap Time) พร้อมรับของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากงาน Bangkok Auto Salon
DRIFT ARENA: สังเวียนดริฟต์ที่จะลุกเป็นไฟกับการแบทเทิ้ลสุดมันส์ของเหล่า ROOKIE DRIFT พร้อมไฮไลต์เด็ดของนักดริฟต์หญิงดาวรุ่งจากการแข่งขัน D1 Grand Prix Thailand และห้ามพลาดกับโชว์พิเศษจากนักดริฟต์มืออาชีพชาวญี่ปุ่น ที่เปิดโอกาสให้ผู้โชคดีได้ร่วมสัมผัสความเร้าใจในกิจกรรม Drift Taxi
LIVE STAGE SHOW: เติมเต็มความบันเทิงด้วยไลน์อัปดีเจสาวสุดฮอต SEXY DJ ระดับอินเตอร์ที่จะมา สแคลชบีตสุดมันส์ พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรีชั้นนำ ตลอดการจัดงาน
มิสเตอร์ จุนอิจิ ฟุคุอิ กรรมการบริหาร สมาคมโตเกียว ออโต ซาลอน ประเทศญี่ปุ่น กล่าวปิดท้ายตอกย้ำความเชื่อมั่นและประกาศต่อสัญญาความร่วมมือว่า “ความร่วมมือระหว่าง ซัง-เอ คอร์ปอเรชั่น และ คอร์โน แอนด์ แนช ดำเนินมาบนวิสัยทัศน์อันแข็งแกร่งร่วมกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ซึ่งประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกนอกประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คอร์โน แอนด์ แนช ได้พิสูจน์แล้วว่าคือพันธมิตรทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม และสามารถยกระดับ Bangkok Auto Salon ให้กลายเป็น “ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมรถแต่งประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน” ได้อย่างสมศักดิ์ศรี จากความสำเร็จอันยาวนานนี้ ซัง-เอ คอร์ปอเรชั่น เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศการขยายสัญญาต่อลิขสิทธิ์ความร่วมมือนี้ และพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกมิติ ทั้งการคัดสรรสุดยอดรถแต่งระดับแชมป์ส่งตรงจากญี่ปุ่น นวัตกรรมโมดิฟายด์ การเชิญเจ้าสำนักแต่งระดับตำนานร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของทั้งสองประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนวัฒนธรรมรถแต่งให้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง"
Bangkok Auto Salon 2026 ขอเชิญชวนคนรักรถร่วมสัมผัสมหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายยนตรกรรมพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ภายใต้แนวคิด "Celebrate Bangkok Destination" ที่รวบรวมสุดยอดรถแต่ง นวัตกรรมการแต่งรถ กิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต และความบันเทิงไว้อย่างครบครันตลอด 5 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2569 ณ ฮอลล์ 100 ไบเทค บางนา บัตรเข้าชมงานราคา 100 บาท เปิดให้เข้าชมเวลา 12.00-21.30 น. (วันพุธ-ศุกร์) และ 11.00-21.30 น. (วันเสาร์-อาทิตย์)
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