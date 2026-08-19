MEA ชวนเปิดโลกไปกับนิทรรศการ “พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคต” เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2569 ที่ MEA Spark

นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคต (Smart Energy Future)” เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2569 โดยมีนายคมกริช สาคริก ผู้ช่วยผู้ว่าการ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
นิทรรศการครั้งนี้ชวนผู้เข้าชมร่วมค้นพบว่า "พลังงานอัจฉริยะ" ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมือง ผ่านสื่อ Interactive และร่วมเล่นเกมต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ และทดลองไปพร้อมกัน มอบประสบการณ์ที่สนุก และเข้าถึงได้ทุกวัย โดยมีไฮไลต์ดังนี้
- Wall of Smart Energy เปิดมุมมองสู่โลกพลังงานแห่งอนาคต และบทบาทของ MEA ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
- Interactive Game สนุกกับเกมและกิจกรรมที่ช่วยให้เรื่องพลังงานเป็นเรื่องเข้าใจง่าย และใกล้ตัว
- Smart Technology Zone เรียนรู้เทคโนโลยี Smart Grid, Smart Meter, EV Charger และ Solar Rooftop ที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคต
- Smart Photo จุดถ่ายภาพที่ระลึกในบรรยากาศของเมืองอัจฉริยะ
นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า "ในการจัดนิทรรศการนี้ เราทำให้ MEA SPARK ไม่ได้เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ แต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานเข้ากับการใช้ชีวิตของประชาชน เราหวังให้นิทรรศการครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นว่าพลังงานอัจฉริยะไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตเมืองที่เรากำลังร่วมกันสร้าง"
จึงขอเชิญชวนเยาวชน และประชาชน ร่วมเปิดประสบการณ์ผ่านนิทรรศการ “พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคต (Smart Energy Future)” ระหว่างวันที่ 18 – 30 สิงหาคม 2569 ณ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย เพื่อร่วมเรียนรู้พลังของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้า ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และร่วมขับเคลื่อนมหานครสู่อนาคต