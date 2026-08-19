"ฟรังซัว" จัดโปรพิเศษ คุกกี้เครื่องแน่น ถึง 26 ส.ค. นี้

ฟรังซัว คุ้กกี้พรีเมียมสไตล์โฮมเมด ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ชวนคุณมาสัมผัสความอร่อยระดับพรีเมียมกับ "ฟรังซัว" คุ้กกี้สไตล์โฮมเมด ที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันจากเนยสดแท้ หอมกรุ่น อัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม ทั้งถั่วพรีเมียมหลากหลายชนิด ผลไม้อบแห้ง และช็อกโกแลตสุดเข้มข้น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักขนมหวานที่ต้องการความอร่อยควบคู่ไปกับสุขภาพที่ดี
การทานคุ้กกี้ฟรังซัว ไม่ได้มีดีแค่รสชาติที่อร่อยลงตัว แต่ยังเต็มไปด้วยประโยชน์จากวัตถุดิบพรีเมียมที่คัดสรรมาอย่างดี อาทิเช่น เนยสดแท้ ให้ความหอมมันนุ่มละมุนอย่างเป็นธรรมชาติ ปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าการใช้เนยเทียมหรือมาการีน ถั่วพรีเมียม (อัลมอนด์, แมคคาเดเมีย, ฮาเซลนัท และมะม่วงหิมพานต์) ถือเป็น "Superfood" ที่อุดมไปด้วยไขมันดี (HDL) โปรตีน วิตามินอี ช่วยบำรุงสมอง บำรุงหัวใจ ลดคอเลสเตอรอล และช่วยทำให้รู้สึกอิ่มท้องนาน ผลไม้อบแห้ง อุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) สูง ช่วยบำรุงผิวพรรณ เสริมภูมิคุ้มกัน และรสเปรี้ยวอมหวานยังช่วยตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดี ดาร์กช็อกโกแลต อุดมด้วยสารฟลาโวนอยด์ ที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ลดความเครียด และช่วยให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุข
คุ้กกี้ฟรังซัว มีให้เลือกทั้งหมด 4 รสชาติ ได้แก่ คุ้กกี้มะม่วงหิมพานต์ผสมแครนเบอร์รี่ (Cashew and cranberry cookies), คุ้กกี้แมคคาเดเมียผสมดาร์กช็อกโกแลต (Macadamia dark chocolate cookies), คุ้กกี้ฮาเซลนัทผสมช็อกโกแลตนม (Hazelnut milk chocolate cookies) และคุ้กกี้อัลมอนด์ผสมไวท์ช็อกโกแลต (Almond white chocolate cookies) ขนาด 75 กรัม ลดราคาพิเศษเหลือเพียง 42 บาท จากราคาปกติ 50 บาท ตั้งแต่วันนี้ – ถึง 26 สิงหาคม 2569 ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา
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