MEA รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน GECC ปี 2569 รวม 10 ศูนย์ ตอกย้ำบริการสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย

นายพิพัฒน์ ชลอําไพ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวงเขต เป็นผู้แทน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ประจำปี 2569 โดยมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ
ในปีนี้ MEA ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC จำนวน 10 ศูนย์ แบ่งเป็นระดับก้าวหน้า 5 ศูนย์ ได้แก่
1.การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน
2.การไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา
3.การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี
4.การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่
5.การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา
ระดับพื้นฐาน 5 ศูนย์ ได้แก่
1.การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ
2.การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน
3.การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี
4.การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ
5.การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน
เมื่อรวมกับศูนย์ของ MEA ที่ยังอยู่ในช่วงอายุการรับรองจากปี 2568 อีก 7 ศูนย์ ปัจจุบัน MEA มีศูนย์ราชการสะดวกที่ได้รับการรับรองรวม 17 ศูนย์ สะท้อนถึงความพร้อมและความต่อเนื่องในการรักษามาตรฐานการให้บริการประชาชนในทุกพื้นที่รับผิดชอบ
การรับรองมาตรฐาน GECC ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ MEA ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสถานที่ บุคลากร กระบวนงาน และเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย โปร่งใส และเท่าเทียม พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
MEA พร้อมเดินหน้ายกระดับศูนย์บริการและพัฒนาบริการดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนมหานครอย่างยั่งยืน