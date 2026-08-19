พาณิชย์เร่งระบายผลไม้ใต้ ผนึก Modern Trade ดูดซับ 1 หมื่นตัน

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าบริหารจัดการผลไม้ปี 2569 ผนึกกำลังตลาดกลางสินค้าเกษตร เร่งเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตผลไม้ภาคใต้ โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และลองกอง ที่ทยอยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคม พร้อมจับมือห้างค้าปลีก–ค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) เพิ่มช่องทางจำหน่ายและกระตุ้นการบริโภค ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน ลดความเสี่ยงผลผลิตกระจุกตัวและราคาตกต่ำ สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกร
นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ช่วงเดือนสิงหาคมผลไม้ภาคใต้ทยอยออกสู่ตลาดในปริมาณมาก โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และลองกอง ซึ่งหากออกสู่ตลาดพร้อมกันอาจส่งผลให้เกิดผลผลิตกระจุกตัวและกดดันราคา กรมฯ จึงเร่งใช้ตลาดกลางสินค้าเกษตรเป็นกลไกสำคัญในการรวบรวม เชื่อมโยง และกระจายผลผลิต จากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาด ควบคู่กับการเชื่อมโยง Modern Trade เพื่อเพิ่มทางเลือกและช่องทางจำหน่ายให้แก่เกษตรกร การผนึกกำลังกับตลาดกลาง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ผู้ค้าและผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้น พร้อมเชื่อมโยงไปยังห้างค้าปลีก–ค้าส่งสมัยใหม่และช่องทางจำหน่ายอื่น ๆ ช่วยเพิ่มการดูดซับผลผลิตและลดแรงกดดันด้านราคา
นายฉันทพัทธ์กล่าว สำหรับการดำเนินงาน กรมฯ ร่วมกับตลาดกลางสินค้าเกษตร 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดมรกต และเครือข่าย Modern Trade 6 ราย ได้แก่ แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี GO Wholesale ท็อปส์ และเดอะมอลล์ รวม 9 แห่ง พร้อมประชาสัมพันธ์ ณ จุดจำหน่ายครอบคลุมกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “Thailand : The Land of Tropical Fruits” และกิจกรรม “ไทยช่วยไทยพลัส : อร่อยมั่นใจ ผลไม้ไทยคุณภาพ” เพื่อกระตุ้นการบริโภคและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพผลไม้ไทย นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้จัดกิจกรรมสื่อสารผ่านอินฟลูเอนเซอร์และศิลปินนักแสดง รวมถึงไลฟ์สดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และจัดขบวนรถคาราวาน “อร่อยมั่นใจ ผลไม้ไทยคุณภาพ สู่ประชาชน” เพื่อกระจายผลไม้จากภาคใต้ไปยังจุดจำหน่ายในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยกรมฯ ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานครั้งนี้ให้สามารถรองรับและระบายผลผลิตผลไม้ภาคใต้ได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน ผ่านการขยายช่องทางตลาดและการกระตุ้นการบริโภค โดยมีตลาดกลางเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่ตลาด ควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะช่วยระบายผลผลิตได้ประมาณ 5,000 ตัน ขณะที่อีกประมาณ 5,000 ตัน จะมาจากการสร้างกระแสและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายความต้องการซื้อผลไม้ไทยในวงกว้าง
ผู้บริโภคสามารถร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทย ด้วยการเลือกซื้อผลไม้ไทยคุณภาพได้ตั้งแต่วันนี้ – กันยายน 2569 ณ ตลาดกลางสินค้าเกษตรทั้ง 3 แห่ง และห้างค้าปลีก–ค้าส่งพันธมิตรกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ ร่วมอุดหนุนผลไม้ไทย สด อร่อย มีคุณภาพ พร้อมส่งต่อกำลังใจและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยไปด้วยกัน.