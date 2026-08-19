มอเตอร์เวย์ M6 เปิดวิ่งฟรี ศุกร์-อาทิตย์ เริ่มเที่ยงวัน 21 ส.ค. ปักหมุด 25 ธ.ค.เปิดครบตลอดสาย ปิดจ๊อบสร้างยาว 10 ปี

“พิพัฒน์” ตรวจความพร้อม M6 พร้อมเปิดวิ่งฟรี เพิ่มเติม ช่วง บางปะอิน–ปากช่อง.ทุกสุดสัปดาห์ เริ่มเที่ยงวันศุกร์ 21 ส.ค. นี้ ย้ำเฉพาะรถ 4 ล้อ ช่วยแบ่งเบา ถ.พหลโยธินได้ 1 ใน 3 เร่งตอนที่ 21 ปักหมุดเปิดวิ่งทุกวัน 25 ธ.ค. 69 รวมสร้าง 10 ปีเต็ม เริ่มเก็บค่าผ่านทาง เม.ย.70
วันที่ 19 ส.ค.2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ ติดตามความพร้อมการเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน-นครราชสีมา เพิ่มเติม ช่วงบางปะอิน–ปากช่อง ระยะทาง 110 กิโลเมตร โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) นายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พ.ต.อ.สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
นายพิพัฒน์กล่าวว่า มอเตอร์เวย์ M6 มีเส้นทางข้าม 3 จังหวัด (อยุธยา สระบุรี และนครราชสีมา) การเปิดทดลองให้บริการฟรีเพิ่มเติม ช่วงบางปะอิน–ปากช่อง โดยจะเป็นการเปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายนนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอาทิตย์ และจะเปิดทดลองในลักษณะนี้ (สัปดาห์ละ 3 วัน) ไปจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2569 หลังจากนั้น จึงจะเปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจาก ขณะนี้ ยังมีงานก่อสร้างทางฝั่งขาเข้า ช่วงปากช่อง - มวกเหล็ก ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ ต้องจัดรูปแบบการให้บริการขากลับเข้า กทม. จากปากช่อง ต้องเบี่ยงออกมาใช้ ถ.ธนะรัชต์ และ ถ.มิตรภาพ และกลับเข้า เส้นทาง M6 อีกครั้งที่ด่านมวกเหล็ก มุ่งหน้าเข้าสู่ กทม.
นายพิพัฒน์กล่าวว่า งานก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จ คือ ช่วง ปากช่อง - มวกเหล็ก อยู่ในงานก่อสร้าง ตอน 21 ซึ่งได้เร่งรัดติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างยกระดับและปูผิวจราจร ทั้งนี้ คาดว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ 100% ภายในปลายปี 2569 และพร้อม เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ฟรีทั้ง 2 ทิศทาง ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม เป็นต้นไป ส่วนการจัดเก็บค่าผ่านทาง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการประมาณเดือนเมษายน 2570
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงการทดลองให้บริการ กรมทางหลวง จึงกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ และจำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจะมีระบบและกล้องตรวจจับความเร็วร่วมกับตำรวจทางหลวงตลอดเส้นทาง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และมีการจัดจุดพักรถไว้ จำนวน 2 แห่ง คือ จุดพักรถทับกวาง และ จุดพักรถสีคิ้ว มีห้องน้ำและเครื่องดื่มให้บริการ แต่ไม่มีปั๊มน้ำมันหรือจุดชาร์จรถไฟฟ้า
" ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางในช่วงทดลองให้บริการฟรีตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2569 ศึกษาเส้นทางและข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะเติมน้ำมันหรือชาร์จไฟฟ้า ให้เพียงพอ สำหรับการวิ่งได้ตลอดสายเนื่องจากบนเส้นทาง M 6 ยังไม่มีปั๊มน้ำมันบริการ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ และมีป้ายเตือนและป้ายแนะนำบริเวณทางขึ้น-ลง และทางแยกต่าง ๆ"
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า กรมทางหลวงคาดการณ์ว่า การเปิดทดลองวิ่ง M6 เพิ่มเติมช่วงช่วงบางปะอิน–ปากช่อง ทุกวันศุกร์-อาทิตย์ จะรองรับปริมาณรถได้ราว 100,000 คันต่อ3 วัน ซึ่งช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรจากถนนมิตรภาพได้ประมาณ 1 ใน 3
โดย กรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านเส้นทาง การจราจร บุคลากร และระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน รองรับการเปิดทดลองช่วงบางปะอิน–ปากช่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่และรถช่วยเหลือผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประสานตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธร หน่วยกู้ภัย และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี และนครราชสีมา เพื่อบริหารจัดการจราจรและรับมือเหตุฉุกเฉิน
ตลอดเส้นทาง มีการติดตั้งป้าย VMS หรือป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ เพื่อแจ้งข้อมูลและสภาพการจราจรแก่ผู้ใช้ทาง พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลจุดเข้า–ออก เงื่อนไขการใช้เส้นทาง และสถานการณ์จราจรผ่านช่องทางของกรมทางหลวง ทั้งสื่อออนไลน์ วิทยุออนไลน์ DOH Highway Radio (https://highwaytraffic.go.th/radio)
และช่องทางประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้
@ ใช้เวลาก่อสร้างรวม 10 ปี
สำหรับโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร กรอบวงเงิน 84,600 ล้านบาท แบ่งการก่อสร้างงานโยธาออกเป็น 40 ตอน เริ่มต้นสัญญาก่อสร้างในปี 2559 รวมระยะเวลา 10 ปี โดย ปัจจุบันมีความคืบหน้างานก่อสร้างโยธามีความก้าวหน้าสะสม ณ เดือนกรกฎาคม 2569 ร้อยละ 99.37 จากทั้งหมด 40 สัญญา ก่อสร้างแล้วเสร็จ 38 สัญญา เหลือ 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 4 และสัญญาที่ 21 โดยตั้งเป้าให้งานโยธาทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2569
ส่วนระบบ O&M หรือ งานออกแบบและก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง พร้อมติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียม ระบบควบคุมและบริหารจัดการจราจร ระบบอำนวยความปลอดภัย และอาคารควบคุมต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) มีความก้าวหน้าสะสม ณ เดือนกรกฎาคม 2569 ร้อยละ 92.32 โดยกรมทางหลวงจะเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อรองรับการเปิดทดลองให้บริการตลอดสายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2570 และเตรียมเข้าสู่การให้บริการเต็มรูปแบบและจัดเก็บค่าผ่านทาง ภายในเดือนเมษายน 2570 ต่อไป
ส่วนจุดพักรถ (Rest Area) ตลอด โครงการระยะทางรวม 196 กิโลเมตร มีจำนวน 15 จุด (ทิศทางไป 8 จุด และกลับ 7 จุด) ภายใต้สัญญาจัดสร้างและบริหารจัดการ (PPP) คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และจะทยอยเปิดบริการเป็นระยะ ตั้งแต่ปี 70 และครบทั้งหมดภายใน 2 ปี