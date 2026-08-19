K-TASTE, K-WAVE พบกับผู้บริโภคชาวไทย งานประชาสัมพันธ์ “Kimchi X Food Company Collaboration” K-TASTE, K-WAVE จัดขึ้นที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14–16 สิงหาคม

งาน “K-TASTE, K-WAVE” ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ตัวแทนจากบริษัทกิมจิและบริษัทอาหารเกาหลีไว้ในที่เดียว จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 14–16 สิงหาคม 2026 ณ บริเวณ ทางเข้าหลักชั้น 1 ของ SAMYAN MITRTOWN (สามย่านมิตรทาวน์) ซึ่งเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ
งานนี้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Collaboration ที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสมาคมการตลาดกิมจิและสมาชิกสมาคมการตลาดอาหารเข้าด้วยกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคชาวไทยที่มีความสนใจใน K-Wave และ K-Food ได้สัมผัสและทดลองชิมกิมจิเกาหลีและผลิตภัณฑ์อาหารเกาหลีหลากหลายประเภทด้วยตนเอง
พบกับกิมจิและ K-Food ในรูปแบบใหม่
ภายในงานมีการนำเสนอสูตรอาหารหลากหลายเมนูที่ใช้กิมจิและผลิตภัณฑ์จากบริษัทอาหารต่าง ๆ พร้อมจัดกิจกรรมชิมอาหาร
เมนูหลักประกอบด้วย ข้าวผัดบูลดัก, ข้าวปั้นจูมุกกิมจิ, ต็อกโคชูจัง, ข้าวผัดกิมจิด้วยซอสยอนดู, ไอศกรีมเมลอน, สาหร่ายจูมิม และข้าว, กล้วย และนมสตรอว์เบอร์รี เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถทำความคุ้นเคยและสัมผัสกับอาหารเกาหลีได้อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอ สูตรอาหารฟิวชั่น ที่นำกิมจิมาผสมผสานกับอาหารประเภทต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในการนำกิมจิมาใช้ รวมถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกิมจิกับผลิตภัณฑ์อาหารเกาหลี
การประชาสัมพันธ์ที่ผสมผสานเสน่ห์และความสะดวกสบายแบบเกาหลี
พื้นที่ประชาสัมพันธ์ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด “ผสมผสานเสน่ห์และความสะดวกสบายแบบเกาหลี” โดยแบ่งพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิมจิและพื้นที่ประชาสัมพันธ์บริษัทอาหารออกจากกัน เพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เข้าร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค การอัปโหลด Social Media ส่วนบุคคล และกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลี โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับผลิตภัณฑ์จากสมาชิกสมาคมการตลาดกิมจิและสมาชิกสมาคมการตลาดอาหารเป็นของที่ระลึก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้เชิญ Influencer ชาวไทย จำนวน 6 คน มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ภายในงานและชิมผลิตภัณฑ์ พร้อมเผยแพร่ภาพบรรยากาศและประสบการณ์ผ่าน Social Media เพื่อช่วยเพิ่มการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ และดึงดูดผู้บริโภคให้มาเยี่ยมชมงานมากขึ้น
สื่อสารกับผู้บริโภคชาวไทย คาดหวังการขยายการส่งออก K-Food
งานนี้มีความสำคัญในการเพิ่ม การรับรู้และความชื่นชอบของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อกิมจิและอาหารเกาหลี ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เห็น ได้ชิม และมีส่วนร่วมด้วยตนเอง
ผู้จัดงานกล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญที่ความสนใจใน K-Wave และ K-Food กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว” และกล่าวเพิ่มเติมว่า “เราจะใช้โอกาสจากงานนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างบริษัทกิมจิและบริษัทอาหาร เพิ่มการรับรู้ของผู้บริโภคในประเทศไทยที่มีต่ออาหารเกาหลี และดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถนำไปสู่การขยายการส่งออกอย่างเป็นรูปธรรม”