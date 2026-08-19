สงวนฟาร์ม คว้าการรับรองมาตรฐานสากล Certified Humane® จากองค์กรชั้นนำระดับโลก ขึ้นแท่นผู้นำการผลิตไข่ไก่เคจฟรีของไทย

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 18 สิงหาคม 2569 – สงวนฟาร์ม หนึ่งในผู้ผลิตไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง (ไข่ไก่เคจฟรี) ชั้นนำของประเทศไทย บรรลุอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการคว้ามาตรฐานระดับโลก Certified Humane® สำหรับการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรง ตอกย้ำบทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไข่ไก่ไทย สู่ระบบการผลิตที่มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ในระดับสากล พิธีฉลองความสำเร็จของสงวนฟาร์มจัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจาก สงวนฟาร์ม, Certified Humane®, Global Food Partners (GFP) ตลอดจนพันธมิตรในอุตสาหกรรมไข่ไก่ เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย
การปรับตัวของห่วงโซ่อุปทานในภาคธุรกิจ ทั้งกลุ่มผู้ผลิตอาหาร ร้านค้าปลีก โรงแรม และบริษัทผู้ให้บริการอาหาร (Foodservice) ทั่วไทยและภูมิภาคเอเชีย ที่เร่งเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง ส่งผลให้ความต้องการผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอิสระเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การรับรองมาตรฐานสากลจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ซื้อ ชูจุดแข็งด้านความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน และสนับสนุนเป้าหมายการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน ของภาคธุรกิจ
Certified Humane® เป็นหนึ่งในโปรแกรมการรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มชั้นนำระดับโลก ทำหน้าที่ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรงโดยหน่วยงานอิสระ ครอบคลุมทั้งระบบโรงเรือน การจัดการฟาร์ม สุขภาพฝูงไก่ และอนามัยการเลี้ยงดูอย่างเข้มงวด
สงวนฟาร์ม ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรงของประเทศไทย ผ่านการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตไข่ไก่ที่ทันสมัย เพื่อให้แม่ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ควบคู่กับการรักษามาตรฐานสูงสุดด้านสวัสดิภาพสัตว์ ความปลอดภัยทางอาหาร และคุณภาพของไข่ไก่
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Global Food Partners (GFP) ได้เข้ามามีบทบาทในฐานะพันธมิตร ร่วมมือกับสงวนฟาร์มในการยกระดับศักยภาพด้านการผลิตและเพิ่มโอกาสทางการค้า โดย GFP ได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านเทคนิค การฝึกอบรมบุคลากรในฟาร์ม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งช่วยให้สงวนฟาร์มสามารถยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ บริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางการผลิตไข่ไก่เคจฟรีที่ได้มาตรฐาน จนวันนี้ได้ประสบความสำเร็จในการคว้ามาตรฐานระดับโลก Certified Humane® นอกจากนี้ GFP ยังช่วยเชื่อมโยงสงวนฟาร์มกับเครือข่ายบริษัทอาหารและธุรกิจการบริการชั้นนำที่กำลังมองหาผู้ผลิตไข่ไก่จากแม่ไก่ที่ถูกเลี้ยงแบบไม่ขังกรงที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งช่วยให้ฟาร์มสามารถเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และตอบสนองความต้องการไข่ไก่จากแหล่งผลิตที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาด
คุณภวิตรา เหล่าชื่นชมกุล ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กร (ประเทศไทย) จาก Global Food Partners กล่าวเสริมว่า การรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นหมุดหมายที่สำคัญต่อสงวนฟาร์ม แต่ยังเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรงในประเทศไทย เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับสงวนฟาร์มอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปี ในการสนับสนุนการยกระดับสวัสดิภาพของแม่ไก่ การบริหารจัดการฟาร์ม และการขยายโอกาสทางการค้าอย่างยั่งยืน ความสำเร็จของสงวนฟาร์มแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตไทยมีศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ระดับสากลได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทชั้นนำในภาคธุรกิจอาหาร ทั้งในมิติของความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน"
"การได้รับการรับรองมาตรฐาน Certified Humane® เป็นผลมาจากความมุ่งมั่น การลงทุนในระบบการเลี้ยงที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของแม่ไก่ และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมา" คุณสาธิต เครือรัฐติกาล ผู้จัดการทั่วไป สงวนฟาร์ม กล่าว "ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเราในการดูแลแม่ไก่ให้ดีที่สุดตามมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่า ไข่ไก่ทุกฟองมาจากกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล"
มุมมองจาก Certified Humane® คุณหลุยส์ มาซซอน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการประจำภูมิภาคละตินอเมริกาและเอเชีย ของ Humane Farm Animal Care กล่าวว่า "เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบการรับรองมาตรฐานให้แก่สงวนฟาร์ม ซึ่งถือว่าเป็นฟาร์มไข่ไก่เคจฟรีแห่งเดียวในประเทศไทยในขณะนี้ที่ได้รับการรับรอง Certified Humane® นับเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฟาร์มในการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความโปร่งใส และ การทำฟาร์มอย่างยั่งยืน ความสำเร็จในครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างความตั้งใจของเราในการผสานความร่วมมือกับเกษตรกรผู้ผลิตไข่ไก่ไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรับรองมาตรฐานสากล และร่วมผลักดันให้มีผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มไข่ไก่เคจฟรีทั่วประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม"
การรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ สะท้อนถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ผลิตไข่ไก่เคจฟรี บริษัทอาหาร ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และองค์กรผู้ให้การรับรองมาตรฐาน ที่ต่างร่วมกันส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรงในประเทศไทย ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการผสานพลังระหว่างการลงทุนในระบบการเลี้ยงแบบไม่ขังกรงของผู้ผลิต การตรวจประเมินโดยองค์กรอิสระ และความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาคธุรกิจ ช่วยผลึกความร่วมมือในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความโปร่งใสและแข็งแกร่ง ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งผู้ผลิต ภาคธุรกิจ และผู้บริโภคอย่างยั่งยืน
ท่ามกลางความต้องการไข่ไก่เคจฟรีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วภูมิภาคเอเชีย ความสำเร็จของสงวนฟาร์มจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ผู้ผลิตไทยมีศักยภาพและความพร้อมในการตอบสนองความคาดหวังของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่ไปกับการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน และการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบให้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค
Global Food Partners คือบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในภูมิภาคเอเชียที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง(ไข่ไก่เคจฟรี) องค์กรได้ทำงานร่วมกับบริษัทอาหาร ผู้ผลิตไข่ไก่ ผู้ค้าปลีก ธุรกิจโรงแรมและการบริการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เพื่อเร่งการขับเคลื่อนและนำระบบการผลิตไข่ไก่ที่มีสวัสดิภาพสัตว์สูงมาใช้ทั่วภูมิภาค ด้วยการสนับสนุนด้านเทคนิคในฟาร์ม การฝึกอบรมผู้ผลิต การสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับองค์กร และการพัฒนาตลาด Global Food Partners พร้อมช่วยให้ผู้ผลิตยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์ม คว้าการรับรองมาตรฐานระดับสากล และเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดไข่ไก่เคจฟรีที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.globalfoodpartners.com
ในส่วนของ สงวนฟาร์ม ผู้นำและผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมไข่ไก่ของไทยมานานกว่า 60 ปี ดำเนินกระบวนการผลิตไข่ไก่แบบไม่ขังกรง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมปศุสัตว์ และล่าสุดได้ก้าวสู่การเป็น ฟาร์มเชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล Certified Humane® โดยแม่ไก่จะได้รับการเลี้ยงดูในโรงเรือนระบบปิดที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพสูง ออกแบบมาเพื่อตอบสนองพฤติกรรมตามธรรมชาติของไก่ไข่โดยเฉพาะ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์
นอกจากนี้ สงวนฟาร์มยังเป็นฟาร์มระดับอุตสาหกรรมเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ไข่เป็นของตนเอง ในชื่อ "ไทยบราวน์" (Thai Brown) โดยต่อยอดจากงานวิจัยของกรมปศุสัตว์ สายพันธุ์นี้มีความแข็งแรง ทนทาน และมีภูมิคุ้มกันโรคตามธรรมชาติ จึงสามารถเลี้ยงดูได้โดยไม่พึ่งพายาปฏิชีวนะหรือสารเร่งการเจริญเติบโต
ไข่ไก่ทุกฟองผ่านกระบวนการคัดบรรจุภายใต้มาตรฐาน GMP, HACCP และ Q-Mark พร้อมจัดส่งถึงมือลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมงด้วยยานพาหนะควบคุมอุณหภูมิ ควบคู่กับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการันตีคุณภาพที่สม่ำเสมอและความปลอดภัยทางอาหารสูงสุด
Certified Humane® คือโครงการรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์โดยหน่วยงานอิสระ (Third-Party Certification) ดำเนินงานโดยองค์กร HFAC (Humane Farm Animal Care) เพื่อสร้างหลักประกันว่าสัตว์ในฟาร์มจะได้รับการเลี้ยงดูด้วยมาตรฐานสวัสดิภาพสูงตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงกระบวนการแปรรูป โครงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพิทักษ์สัตว์ชั้นนำระดับโลก โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ในฟาร์ม ควบคู่กับการเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ให้ผู้ผลิตสามารถสื่อสารแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมได้อย่างโปร่งใส
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Certified Humane® มีวางจำหน่ายในร้านค้ากว่า 80,000 แห่งทั่วโลก ครอบคลุมหลายประเทศชั้นนำ อาทิ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ เวียดนาม และฟิลิปปินส์