2วันนี้เท่านั้น!เติมพีทีที สเตชั่น ลด 1 บาท/ลิตร ทุกชนิดน้ำมัน

พีทีที สเตชั่น จัดโปรแรงเอาใจสมาชิกบลูพลัส มอบส่วนลดน้ำมันทันที 1 บาท/ลิตร ครบทุกชนิดน้ำมัน ทั้งเกรดมาตรฐานและเกรดพรีเมียม เมื่อเติมน้ำมันครบ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ณ พีทีที สเตชั่น สาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 19–20 สิงหาคม 2569
พีทีที สเตชั่น เดินหน้าส่งต่อความคุ้มค่าและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ผู้บริโภค ด้วยโปรโมชันพิเศษสำหรับสมาชิกบลูพลัส เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับส่วนลดน้ำมันทันที 1 บาท/ลิตร ณ พีทีที สเตชั่น สาขาที่ร่วมรายการ สิทธิพิเศษครั้งนี้ ให้ส่วนลดทุกชนิดน้ำมัน ครอบคลุมน้ำมันเกรดมาตรฐาน ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95, แก๊สโซฮอล์ E85, เบนซิน, ดีเซล และดีเซล B20 รวมถึงน้ำมันเกรดพรีเมียม ได้แก่ Super PowerX 99, Super PowerX Diesel และ Super Power Gasohol 95 พร้อมรับความคุ้มได้ตลอด 2 วัน พีทีที สเตชั่น พร้อมเติมความคุ้มให้ทุกการเดินทาง ลดจริง 1 บาท/ลิตร ครบทุกชนิดน้ำมัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ พีทีที สเตชั่น สาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 19–20 สิงหาคม 2569 เท่านั้น
ยังไม่ได้เป็นสมาชิกบลูพลัส สมัครฟรีได้ที่ PTT Station ทั่วประเทศ หรือผ่าน blueplus+ Plus Together โดยโปรโมชั่นนี้ไม่เข้าร่วมกับส่วนลดสถานีบริการเติมเอง (Self-serve)
• ไม่เข้าร่วมกับลูกค้า Fleet Card, Fill&Go+, Top up Card และ บัตร บจน. นอกจากนั้นเข้าร่วมทุกประเภทการชำระเงิน