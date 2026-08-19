รถไฟฟ้าเสียบ่อย! กรมราง ถกผู้ให้บริการเพิ่มความถี่ตรวจเช็ค ”ไทยช่วยไทย พลัส”ดันยอดใช้พุ่ง 6.59 %

กรมรางเผยสถิติ พ.ค.-ก.ค. 69 รถไฟฟ้าขัดข้อง 18 ครั้ง ถกผู้ประกอบการเพิ่มความถี่ในการตรวจสภาพทาง กรณีแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ตกรางให้ทบทวนแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ส่วน”ชมพู-เหลือง”เปลี่ยนล้อชุดใหม่ครบทุกขบวนแล้ว เปิดยอด”ไทยช่วยไทย พลัส” 2 เดือน ดันยอดผู้โดยสารเพิ่ม 6.59 %
วันที่ 18 สิงหาคม 2569 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ 4/2569 ร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางที่เกี่ยวข้อง โดยในที่ประชุมฯ ได้มีการติดตามประเด็นต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง รวมถึงกำหนดแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ ดังนี้
สถิติเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2569 รวม 18 ครั้ง ประกอบด้วย
• ระบบขับเคลื่อน 2 ครั้ง , ระบบเบรค 2 ครั้ง , ระบบประตูรถ 1 ครั้ง, ระบบจ่ายไฟฟ้า 5 ครั้ง, จุดสับราง 2 ครั้ง, เครื่องนับเพลา 2 ครั้ง , ระบบอาณัติสัญญาณ 1 ครั้ง , ปัจจัยภายนอก 1 ครั้ง , เหตุอื่น ๆ 2 ครั้ง
โดย ขร. ได้เน้นย้ำเรื่องการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบรางให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถตรวจพบความผิดปกติได้อย่างทันท่วงที และรักษาสภาพโครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ รวมถึงขอให้หน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางมีการถอดบทเรียน (Lesson Learned) จากกรณีเหตุการณ์ของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ตกรางบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุง ขัดขวางเส้นทางเดินรถ เพื่อนำมาพิจารณาทบทวนแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีก รวมทั้งจัดหาและเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์สนับสนุนการกู้รถตกรางให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
@ ผ่าน 2 เดือน”ไทยช่วยไทย พลัส”ดันยอดผู้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่ม 6.59 %
พร้อมทั้ง ที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการดำเนินโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ในระบบขนส่งมวลชนทางราง (มิถุนายน - กรกฎาคม 2569) โดยเมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาก่อนเริ่มการดำเนินโครงการฯ (ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2569) กับช่วงเริ่มดำเนินโครงการฯ (ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2569) พบว่า ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าเฉลี่ยรายวันรวมทุกสายเพิ่มสูงขึ้นจำนวน 54,276 คน-เที่ยว จาก 1.29 ล้านคน-เที่ยว เป็น 1.35 ล้านคน-เที่ยว หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.20 และเมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาก่อนเริ่มการดำเนินโครงการฯ (ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2569) กับช่วงเริ่มดำเนินโครงการฯ (ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2569) พบว่า ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้า เฉลี่ยรายวันรวมทุกสายเพิ่มสูงขึ้นจำนวน 85,118 คน-เที่ยว จาก 1.29 ล้านคน-เที่ยว เป็น 1.38 ล้านคน-เที่ยว หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.59 ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2569
@รถไฟฟ้า”ชมพู-เหลือง”เปลี่ยนล้อชุดใหม่ครบทุกขบวน
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการดำเนินการเปลี่ยนชุดล้อประคองรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู (รถไฟฟ้าโมโนเรล) โดย รฟม. EBM และ NBM ได้ดำเนินการเปลี่ยนชุดล้อประคอง (Guide Wheel) ของรถไฟฟ้าสายสีเหลือง แล้วเสร็จ 30 ขบวน (120 คัน) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 และรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วเสร็จ 42 ขบวน (168 คัน) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา