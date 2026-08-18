‘‘SUNSU” เปิดโหมดแซ่บ ส่ง “ถั่วแสบ” แกล้มสนุกทุกวงเล่า จับมือ “เสือร้องไห้” สร้างอาณาจักรตลาดของกินเล่น

สร้างความคึกคักให้กับตลาดของกินเล่นอีกครั้ง เมื่อ SUNSU จับมือทีม เสือร้องไห้ ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ “ถั่วแสบ” ขนมถั่วลันเตาทอดกรอบทั้งอร่อย และแปลกใหม่ ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ชวนแซ่บ “ถั่วแสบ แกล้มสนุกทุกวงเล่า” ถ่ายทอดความสนุกในแบบฉบับของ เสือร้องไห้ ที่มีจุดแข็งด้านคอนเทนต์ ความบันเทิง คาแรกเตอร์ชัดเจนเข้าถึงผู้ชมได้หลายกลุ่มผสานกับความอร่อยสไตล์คนรุ่นใหม่จาก SUNSU เจ้าตลาดแห่งขนมกินเล่น ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายถูกใจคนทุกเจน อาทิ ซันซุเยลลี่บุก / หมึกกรุบ และ Product ใหม่ล่าสุดอย่าง “ถั่วแสบ” ขนมกินเล่นที่ทั้งกรอบ มัน เคี้ยวเพลิน และเต็มไปด้วยรสชาติจัดจ้าน
โดยล่าสุดได้จัดงาน Grand Opening “ถั่วแสบ” อย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง ที่ลานกิจกรรมหน้าอาคาร Park Silom (พาร์ค สีลม) ได้รับความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ 7-Eleven ในการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า โดยภายในงานมีกิจกรรมให้หนุ่มสาวชาวออฟฟิศได้ร่วมสนุก ทั้งเล่นเกมชู้ตบาสเก็ตบอล ลุ้นของรางวัล ถ่ายรูปสนุกสนานไปกับคาแรกเตอร์ถั่วแสบขวัญใจวัยรุ่นคนใหม่ สีเขียวสะดุดตาจำง่ายตั้งแต่แรกเห็น
จุดเด่นของ “ถั่วแสบ” คือการนำถั่วลันเตาคุณภาพ มาทอดจนกรอบ เคลือบด้วยผงปรุงรสเข้มข้น เพิ่มความอร่อยจนหยุดกินแทบไม่ได้ ด้วย 2 รสชาติสุดจี๊ดถูกปากคนไทย “รสเผ็ดมาก” ปรุงรสเข้มข้น เผ็ดชาแบบหม่าล่าสไตล์ต้นตำรับ สำหรับคนที่ชอบความเผ็ดถึงใจ กินคู่กับเครื่องดื่มแก้วโปรดได้อย่างลงตัว และ “รสเผ็ดดั้งเดิม” สำหรับคนที่ชอบรสชาติเข้มข้นเผ็ดกำลังดี กินได้เรื่อย ๆ เป็นของว่างระหว่างวัน
คุณปัทมพร ปรีชาวุฒิเดช (ซารต์) และ คุณอรรถกร รัตนารมย์ (กานต์) ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซันซุโซลูชั่น จำกัด พร้อมด้วยทีมเสือร้องไห้ คุณอารมณ์ โพธิ์หาญรัตนกุล (คัตโตะ), คุณอรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล (โค้ดดี้), คุณจิรุตถ์ ตันติวรอังกูร (แนตตี้) และ คุณญาณวุฒิ จรรยหาญ (เอ็ดดี้) กล่าวว่า “การร่วมมือกันครั้งนี้ เกิดจากความสัมพันธ์ที่รู้จักสนิทกันมานาน คิดโปรเจกต์ใหม่ว่าอยากจะทำผลิตภัณฑ์อะไรที่มันสนุก ๆ พอมันมีคำว่าสนุกเลยคิดถึงใครไม่ได้ นอกจากพี่ ๆ ทีมเสือร้องไห้ เราเริ่มต้นทำ และคิดไปด้วยกันตั้งแต่ขั้นตอนแรก ผ่านการทดสอบรสชาติ ลองผิดลองถูกโดยใช้เวลา 1 ปี 7 เดือน ซึ่งเหตุผลที่เลือกถั่วเป็นวัตถุดิบหลัก เพราะว่ามูลค่าทางการตลาดของถั่วอยู่ที่ 6,400 ล้านต่อไตรมาส เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้บริโภคมีความต้องการมาก เราจึงต้องคิดค้นเพื่อหาวิธีที่แตกต่าง และอร่อยออกมา
ด้านทีมเสือร้องไห้ กล่าวว่า “อยากให้ในทุกที่ของการฉลอง ปาร์ตี้สังสรรค์ ทุกที่ที่มีความสนุกต้องมีถั่วแสบเป็นส่วนประกอบของเรื่องราวนั้น ๆ โดยทางทีมเองก็จะผลิตคอนเทนต์ เพื่อส่งเสริมการขายไปในตัวอีกด้วย ซึ่งหลังนำออกวางจำหน่ายได้เพียง 1 เดือน ก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยภายในปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 100 ล้านบาท ส่วนปีหน้าตั้งเป้าไว้ที่ 200 ล้านบาท พร้อมกับออกรสชาติใหม่ ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และในอนาคตมีแผนที่จะสร้างคาแรกเตอร์น้องถั่วแสบ (Mascot) เพื่อเพิ่มความสนุกให้กับแฟน ๆ ของถั่วแสบอีกด้วย”
“ถั่วแสบ” อร่อย กินเพลิน เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากสายกินเล่น กินเพลิน และวงปาร์ตี้เป็นอย่างดี ด้วยราคาที่เข้าถึงง่าย เพียง 25 บาท ในปริมาณ 50 กรัม สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ