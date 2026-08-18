“อนุทิน”เผยเหตุผลตั้ง “ฉันทานนท์” เป็นปลัดพลังงานคนใหม่

“อนุทิน ”ชี้แจงตั้ง “ฉันทานนท์” เป็นปลัดพลังงานคนใหม่ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจพืชพลังงาน ส่งเสริมรายได้เกษตรกร ลดการนำเข้าน้ำมัน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีการตั้งนายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ ว่านายฉันทานนท์ เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตร จึงมีความเข้าใจนโยบายการผลิต และใช้พลังงานที่เป็น Bio Energy เพื่อลดการนำเข้าพลังงานฟอสซิล และจะเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ทำให้พืชเกษตร เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์ม มีสถานะเป็นพืชพลังงาน และมีราคาสูงขึ้น
ในช่วงวิกฤติน้ำมันที่ผ่านมา รัฐบาลใช้ Bio Diesel มาลดการนำเข้าน้ำมัน ในอุตสาหกรรมการบินจะต้องใช้ Bio Jet มากขึ้น ซึ่งเป็นความต้องการใช้พืชพลังงานจำนวนมาก รัฐบาลจะส่งเสริมBio energy และ พลังงานสะอาดมากขึ้น
“ได้ปลัดพลังงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องพืชพลังงาน และ ระบบการผลิตภาคเกษตรกรรม จึงเป็นทางเลือกใหม่ ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ช่วยลดการนำเข้าน้ำมัน ลดรายจ่ายของประเทศ ช่วยเพิ่มความต้องการซื้อพืชพลังงาน สินค้าเกษตร เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร” นายกฯ กล่าว