CAAT สอบปม”นกแอร์”ขายตั๋วเกินที่นั่ง หากปฎิเสธผู้โดยสารสายการบินต้องชดเชยตามระเบียบ

CAAT ตรวจสอบกรณีผู้โดยสารถูก”สายการบินนกแอร์” ปฏิเสธการเดินทางจาก Overbooking ย้ำสายการบินต้องดูแลและชดเชยตาม กบร. 101 ย้ำเที่ยวบิน DD593 สายการบินได้ดำเนินการตามขั้นตอนให้ความช่วยเหลือจ่ายชดเชยแล้ว
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. เปิดเผยว่า จากกรณีมีการเผยแพร่ข่าวผู้โดยสาร 1 ราย ถูกปฏิเสธการรับขนเนื่องจากการจำหน่ายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง (Overbooking) ในเที่ยวบิน DD593 เส้นทางตรัง–กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2569 นั้น CAAT ได้ติดตามกรณีดังกล่าว และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการของสายการบินว่าได้ให้การดูแลผู้โดยสารตามสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 101 ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารในเที่ยวบินแบบประจำภายในประเทศและระหว่างประเทศครบถ้วนหรือไม่
ทั้งนี้การจำหน่ายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง (Overbooking) เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่นั่งที่สายการบินอาจเปิดจำหน่ายบัตรโดยสารมากกว่าจำนวนที่นั่งที่มีอยู่ในเที่ยวบิน โดยอาศัยข้อมูลและสถิติของผู้โดยสารที่ไม่มาแสดงตนเพื่อเดินทาง (No-show) หรือมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินก่อนการเดินทางมาประกอบการบริหารจัดการ เนื่องจากในแต่ละเที่ยวบินอาจมีผู้โดยสารบางส่วนไม่มาเดินทางตามกำหนด อย่างไรก็ตาม หากเที่ยวบินนั้นมีผู้โดยสารมาแสดงตนเพื่อเดินทางครบหรือมากกว่าจำนวนที่นั่งที่สามารถให้บริการได้ อาจส่งผลให้ผู้โดยสารบางรายไม่สามารถเดินทางตามเที่ยวบินที่สำรองไว้
สำหรับการกำกับดูแลในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ CAAT เมื่อเกิดกรณีที่ผู้โดยสารถูกปฏิเสธการรับขนเนื่องจาก Overbooking ข้อบังคับ กบร. 101 ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารและหน้าที่ของสายการบินไว้อย่างชัดเจน โดยสายการบินต้องดำเนินการขออาสาสมัครสละที่นั่งก่อน เพื่อแลกกับประโยชน์หรือเงื่อนไขที่ผู้โดยสารและสายการบินตกลงร่วมกัน
หากไม่มีผู้โดยสารสมัครใจสละที่นั่งและสายการบินปฏิเสธการรับขน ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิได้รับการดูแลจากสายการบิน ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มตามความเหมาะสม การอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสาร รวมถึงที่พักและการเดินทางระหว่างสนามบินกับที่พักในกรณีที่จำเป็นต้องพักค้างคืน
ขณะเดียวกัน สายการบินต้องเสนอทางเลือกให้ผู้โดยสารเลือกระหว่างการรับเงินค่าโดยสารคืนหรือเก็บเป็นวงเงินเครดิต การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือการเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น เช่น รถโดยสารหรือรถไฟ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าชดเชยจำนวน 1,500 บาท สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ
CAAT ย้ำว่า มาตรการตามข้อบังคับ กบร. 101 เป็นการกำหนดสิทธิขั้นต่ำที่ผู้โดยสารจะต้องได้รับเมื่อถูกปฏิเสธการรับขน เพื่อให้สายการบินมีแนวทางในการดูแลและเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม โดยการได้รับการดูแลหรือค่าชดเชยตามข้อบังคับดังกล่าว ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้โดยสารในการใช้สิทธิหรือเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำหรับกรณีเที่ยวบิน DD593 CAAT จะตรวจสอบว่าสายการบินได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ตั้งแต่การขออาสาสมัครสละที่นั่ง การแจ้งสิทธิและเสนอทางเลือกแก่ผู้โดยสาร การให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการชำระค่าชดเชยตามข้อบังคับ กบร. 101 ครบถ้วนหรือไม่ และจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ CAAT ขอแนะนำให้ผู้โดยสารมาแสดงตนและเช็กอินภายในระยะเวลาที่สายการบินกำหนด เพื่อให้สามารถใช้สิทธิในการเดินทางได้ตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการรับขนเนื่องจาก Overbooking และไม่ได้รับการดูแลหรือค่าชดเชยตามสิทธิที่กำหนด สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่าน ระบบรับเรื่องร้องเรียนของ CAAT ที่ https://complaint.caat.or.th เพื่อให้ CAAT ตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป