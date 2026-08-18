Griffith Foods ร่วมเรียนรู้ Upcycling ณ วัดจากแดง ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัด (Griffith Foods Limited) จัดกิจกรรม “Upcycling Learning and Workshop Activity” ณ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้แนวคิดด้านการจัดการขยะ การรีไซเคิล และการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาสร้างคุณค่าใหม่ ผ่านการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ
ก่อนการจัดกิจกรรม กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ได้เชิญชวนพนักงานร่วมรวบรวมขวดพลาสติกใช้แล้ว ผ่านจุดรับบริจาคภายในบริษัท เพื่อนำไปมอบให้แก่วัดจากแดงและสนับสนุนการนำวัสดุกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและใช้ประโยชน์ใหม่ โดยระหว่างการเยี่ยมชม พนักงานยังได้เรียนรู้แนวคิดและความสำคัญของ การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาสร้างคุณค่าใหม่ (Upcycling) รวมถึงวิธีการคัดแยกขยะเปียกและขยะแห้งอย่างถูกต้อง ตลอดจนศึกษาตัวอย่างการนำขยะโฟมมาแปรรูปเป็นวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง และการนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลเป็นเส้นใยสำหรับผลิตเสื้อผ้า
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมเวิร์กช็อป การทำพวงกุญแจจากฝาขวดพลาสติกรีไซเคิล เพื่อเรียนรู้กระบวนการ Upcycling ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และเห็นถึงแนวทางในการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลับมามีคุณค่าและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง กิจกรรมครั้งนี้ยังช่วยสร้างความเข้าใจว่าการลดปริมาณของเสียสามารถเริ่มต้นได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะ การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ หรือการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับ 2030 Aspirations ของกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ซึ่งมุ่งส่งเสริมความร่วมมือและแนวทางการดำเนินงานที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีความรับผิดชอบ เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีขึ้น ภายใต้พันธกิจ “เราผสานความใส่ใจและความสร้างสรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงโลก (We Blend Care and Creativity to Nourish the World)”
ทั้งนี้ กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ เป็นพันธมิตรระดับโลกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแก่บริษัทอาหาร ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารและการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1919 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองอัลซิป รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมจากความร่วมมือ ภายใต้พันธกิจ “เราผสานความใส่ใจและความสร้างสรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงโลก - We Blend Care and Creativity to Nourish the World”
ปัจจุบัน กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ดำเนินธุรกิจในกว่า 40 ประเทศ ครอบคลุม 6 ทวีป มีพนักงานมากกว่า 5,000 คน รวมถึงเชฟกว่า 40 คน และนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารกว่า 340 คน ที่ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาโซลูชันที่หล่อเลี้ยงผู้คน โลก และชุมชน ความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมเครื่องปรุงรส ซอส น้ำสลัด ระบบเคลือบอาหาร และโซลูชันโปรตีนทางเลือก โดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจบริการอาหาร ผู้ผลิตอาหาร ผู้แปรรูปโปรตีน และธุรกิจค้าปลีก ข้อมูลเพิ่มเติม: www.griffithfoods.com/apac