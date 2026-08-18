MEA เปิดขึ้นทะเบียนผู้ติดตั้ง Solar Rooftop ยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์ สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย “มหาดไทย ทำ ทัน ที” Action 5 PLUS เปิดรับสมัครผู้ประกอบการติดตั้งระบบ Solar Rooftop เพื่อขึ้นทะเบียนกับ MEA ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2569 พร้อมเชิญชวนผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายนำอุปกรณ์เข้ารับการทดสอบและขึ้นทะเบียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีความปลอดภัย เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบ Solar Rooftop จะช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ผ่านหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของ MEA ได้อย่างมั่นใจ ตลอดจนสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ผู้ประกอบการสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ง่าย ๆ โดยกรอกข้อมูลผู้สมัคร อัปโหลดเอกสารประกอบ และรอการตรวจสอบพร้อมแจ้งผลการขึ้นทะเบียนจาก MEA โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.สำหรับผู้ประกอบการติดตั้งระบบ Solar Rooftop
ที่สนใจสมัครขึ้นทะเบียนกับ MEA สามารถยื่นใบสมัคร ผ่าน QR Code
2.สำหรับผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์
ที่สนใจนำอุปกรณ์เข้ารับการทดสอบและขึ้นทะเบียนกับ MEA สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นขอทดสอบได้ที่ กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง โทรศัพท์ 0 2242 5173 หรือ LINE Official Account: @783jdoqv
ทั้งนี้ MEA ได้รวบรวมรายชื่ออุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนกับ MEA เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการตรวจสอบข้อมูล โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.mea.or.th/other-services/electricity-producers/inventory-of-electricity/inventer-list-solar หรือ หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏ
MEA มุ่งส่งเสริมระบบนิเวศด้าน Solar Rooftop ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกผู้ประกอบการและอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม พร้อมร่วมขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดและการพัฒนาเมืองมหานครอย่างยั่งยืน