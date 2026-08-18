GMM MUSIC จับมือ MOD ตั้ง JV ปั้น “ม่วนรังสิต” บุกตลาดเฟสติวัล ดึงคนรุ่นใหม่

เมื่อ “ม่วน” ไม่ใช่แค่คำกริยา แต่ได้กลายเป็นไลฟ์สไตล์ที่คนรุ่นใหม่สนใจ ไม่ว่าจะทำอะไร ความสนุก ความม่วนก็เกิดขึ้นได้ในทุกโอกาส GMM MUSIC จึงได้จับมือกับ MOD (Monday On December) ก่อตั้ง “กิจการร่วมค้าม่วนไม่จำกัด” จัดมิวสิค เฟสติวัล แบรนด์ใหม่ “ม่วนรังสิต เฟสติวัล” เจาะกลุ่มผู้ชมที่ชอบความม่วน บนพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ที่อยู่ติดกรุงเทพฯ อย่าง “รังสิต” จ. ปทุมธานี
นายภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในโปรเจกต์นี้ว่า ปัจจุบันพฤติกรรมผู้ชมงานมิวสิค เฟสติวัล มีความสนใจในคอนเซ็ปต์งานที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์มากขึ้น โดยเฉพาะพฤติกรรมการเสพดนตรีที่เน้นความสนุกสนานเป็นพิเศษ อาทิ เพลงลูกทุ่งสามช่าที่สามารถชวนกลุ่มเพื่อนหรือคนรอบข้างร้องเพลงและเต้นไปด้วยกันได้ เพลงร็อกสุดมันที่ชวนข้างๆ กระโดดด้วยไปกันได้แม้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เป็นต้น ทำให้ GMM SHOW หน่วยงานภายใต้ GMM MUSIC มองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่เซกเมนต์ใหม่ๆ ผ่านการจัดงาน “ม่วนรังสิต เฟสติวัล” เฟสติวัลกลาง “ย่านรังสิต” ทำเลศักยภาพที่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องการเป็นศูนย์รวมคนรุ่นใหม่ที่หลากหลาย ครบทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตลอดจนเรื่องที่พัก และการเดินทางที่สะดวกสบาย พร้อมรองรับคนจำนวนมากหลักหมื่นคนที่พร้อมมาร่วมงาน
“การขยายตลาดใหม่ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ครั้งนี้ GMM SHOW ได้จับมือกับ MOD หรือ บริษัท มันเดย์ ออน ดีเซมเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่ทำงานร่วมกับ GMM SHOW ในฐานะผู้ออกแบบเวทีคอนเสิร์ตและมิวสิค เฟสติวัล มาอย่างยาวนาน ประกอบกับเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการจัดงาน “รังสิตสาด” จึงนับเป็นโอกาสที่น่าสนุก ที่ทั้งสองบริษัทจะยกระดับความร่วมมือเพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างธุรกิจและการสร้างแบรนด์ใหม่ร่วมกัน โดยนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย คือความสามารถในการทำธุรกิจและการบริหารงานของ GMM SHOW มาผสมผสานกับความสร้างสรรค์ของ MOD เพื่อทำให้งานม่วนรังสิต เฟสติวัล เป็นพื้นที่แห่งความม่วนที่สุด และสนุกที่สุดในทุกมิติ ด้วยศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบ โปรดักชันเวทีที่จัดเต็ม ตลอดจนการบริหารจัดการงานตามมาตรฐานของ GMM SHOW” นายภาวิตกล่าว
ด้านพัสกร วุฒิวิญญูชน ผู้ก่อตั้งบริษัท มันเดย์ ออน ดีเซมเบอร์ จำกัด กล่าวว่า เราเชื่อว่าความม่วน เป็น DNA ของคนไทยไม่ว่าจะเป็นหมอลำ สามช่า ลูกทุ่ง หรือดนตรีแนวไหนก็ตาม แค่จังหวะขึ้น คนไทยก็พร้อมลุกขึ้นโยก ร้อง และเต้นไปด้วยกันโดยธรรมชาติ งาน “ม่วนรังสิต เฟสติวัล” เกิดขึ้นจากความเชื่อนี้ เราได้หยิบเสน่ห์ของความสนุกแบบไทยมาตีความใหม่ในรูปแบบของมิวสิค เฟสติวัลยุคใหม่ ผสานดนตรี ศิลปะ แสง สี และงานดีไซน์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถปล่อยตัวเอง สนุกได้อย่างเต็มที่ และกลับบ้านพร้อมความทรงจำที่ดีร่วมกัน
“การร่วมมือครั้งนี้ ได้นำจุดแข็งของทุกฝ่ายมาทำงานร่วมกัน โดย GMM MUSIC มีความแข็งแรงด้านศิลปินและคอนเทนต์ ส่วน GMM SHOW มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและโปรดิวซ์อีเวนต์ขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ และ MOD มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ Creative Direction และประสบการณ์ของผู้ชม งานนี้รับหน้าที่ดูแลตั้งแต่การวางคอนเซ็ปต์ ภาพรวมของงาน การออกแบบเวที งานวิชวล งานศิลป์ การตกแต่งพื้นที่ ไปจนถึงการสร้างบรรยากาศทั้งหมดภายในงาน เพื่อให้ทุกองค์ประกอบทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงตัวตนของ “ม่วนรังสิต เฟสติวัล” ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้างาน”
“ม่วนรังสิต เฟสติวัล” พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมาสัมผัสความสนุก ม่วน นัว สุดสุด ในวันที่ 5–6 ธันวาคม 2569 ที่ ESC Park Rangsit
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