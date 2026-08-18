นับถอยหลัง! Bangkok RHVAC 2026 & Bangkok E&E 2026 Online Edition เชื่อมผู้ประกอบการไทยสู่ผู้ซื้อทั่วโลก ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 5 วันเต็ม

ประเทศไทยเตรียมจัดงานใหญ่ของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็นและ ส่วนประกอบ ตลอดจน กลุ่ม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงาน Bangkok RHVAC 2026 and Bangkok E&E 2026 online edition ระหว่าง วันที่ 24–28 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ https://ditpvirtual.com/RHVACEE26
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศและ เครื่องทำ ความเย็น และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมจัด งาน Bangkok RHVAC 2026 & Bangkok E&E 2026 Online Edition ภายใต้แนวคิด "Virtual Gateway to RHVAC and E&E Solutions" รวบรวมผู้ประกอบการไทย จำนวน 100 บริษัท นำเสนอสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครอบคลุม 11 กลุ่มสินค้า อาทิ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น และอุปกรณ์ทำความเย็น ระบบระบายอากาศและทำความร้อน ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมและอุปกรณ์จ่ายไฟ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบแสงสว่าง รวมถึงบริการและโซลูชันที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ผู้ซื้อจากทั่วโลกสามารถ ศึกษาข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการ พร้อมเริ่มต้นเจรจาธุรกิจ ผ่าน ระบบ ออนไลน์ ได้อย่างสะดวก
รูปแบบการจัดงานในครั้งนี้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ทั้งจากกระแสความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และมาตรการกีดกันทางการค้าที่กดดันให้บรรษัทข้ามชาติเร่ง จัดระเบียบห่วงโซ่อุปทาน และย้ายฐานการผลิตรวมถึงการเติบโตอย่าง ก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ปัญญา ประดิษฐ์ (AI) ซึ่งประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออก ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ อันดับ 2 ของโลกและเครื่องปรับอากาศอันดับ 3 ของโลก มีความพร้อมที่จะเป็น ศูนย์กลางและ พันธมิตร ธุรกิจที่ไว้วางใจได้ให้กับผู้ซื้อทั่วโลก แพลตฟอร์มนี้ จึงทำหน้าที่เป็นประตูดิจิทัลที่เปิดให้ผู้ซื้อ ระดับองค์กรสามารถเข้ามา ค้นหาซัพพลายเออร์ที่ผ่านการ คัดกรอง จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนัดหมายเจรจาธุรกิจได้ทันที
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมุ่งมั่นสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการนำเสนอศักยภาพสู่ตลาด ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มการรับรู้และสร้างความเข้าใจ ของสินค้าและบริการไทยในสายตา ผู้ซื้อทั่วโลก พร้อมส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายธุรกิจ และความร่วมมือ ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลา 5 วัน ผู้ซื้อจากต่างประเทศสามารถค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการไทยตามประเภทสินค้า ความเชี่ยวชาญ และ เทคโนโลยีที่สนใจ ผ่านงานแสดงสินค้าออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ต้องการเจรจาธุรกิจ สามารถ ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Online Business Matching ระหว่างวันที่ 24–28 สิงหาคม พ.ศ. 2569
ติดตามรายละเอียดงาน Bangkok RHVAC 2026 and Bangkok E&E 2026 online edition ภายใต้แนวคิด “Virtual Gateway to RHVAC and E&E Solutions.” ได้ทาง www.bangkok-rhvac.com และเข้าชมงานได้ที่ https://ditpvirtual.com/RHVACEE26
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