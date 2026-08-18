ฟิตเนสไทยบูม! HYROX Bangkok โกย 2 หมื่นคนทุบสถิติโลก ลุยต่อ ก.พ. 70

HYROX Bangkok 2026 ตอกย้ำการเติบโตของตลาดฟิตเนสในประเทศไทย หลังผู้สมัครทะลุ 20,000 คน ทำสถิติเป็น HYROX ที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในโลก ด้าน “Singha Sparkling Water” ในฐานะ The Official Sparkling Water Partner เดินหน้าต่อยอดคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพและ Active Lifestyle พร้อมสานต่อความร่วมมือในปีหน้า
Christian Toetzke ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง HYROX กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่ HYROX เติบโตอย่างโดดเด่น โดยการแข่งขันครั้งนี้มีผู้สมัครกว่า 20,000 คน ทำสถิติเป็น HYROX ที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในโลก สะท้อนการเติบโตของคอมมูนิตี้ฟิตเนสในประเทศไทย โดย HYROX Bangkok เตรียมกลับมาจัดอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า”
นายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า “การเติบโตของ HYROX สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพและการออกกำลังกายมากขึ้น จนเกิดเป็นคอมมูนิตี้ Active Lifestyle ที่ชัดเจน โดยปีนี้ Singha Sparkling Water ร่วมเป็นพันธมิตรกับ HYROX Bangkok ต่อเนื่องทั้งการแข่งขันในเดือนมีนาคมและสิงหาคม พร้อมต่อยอดสู่กิจกรรม Road to HYROX และ Exclusive HYROX Training Program ร่วมกับยิมชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น LABB33, Ryse Arena, Iron Hive, Engine Lab และ Crossfit Arena เพื่อให้ผู้สนใจได้เตรียมตัวก่อนลงสนามจริง และเตรียมเดินหน้าสนับสนุนการแข่งขัน HYROX Bangkok ต่อเนื่องในปีหน้า ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขัน Elite Race ที่รวบรวมนักกีฬาระดับแนวหน้าจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขัน”
HYROX เป็นการแข่งขันฟิตเนสรูปแบบ World Series of Fitness Racing ที่ได้รับความนิยมในหลากหลายประเทศทั่วโลก โดย HYROX Bangkok 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–16 สิงหาคม 2026 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ทำสถิติผู้เข้าร่วมสูงที่สุดของ HYROX สะท้อนการเติบโตของคอมมูนิตี้ฟิตเนสและ Active Lifestyle ในประเทศไทย.