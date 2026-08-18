บขส.เตรียมรับมือฝนตกหนัก พร้อมปรับเส้นทางเลี่ยงจุดน้ำท่วม เพื่อความปลอดภัย

บขส. กำชับนายสถานีเดินรถทั่วประเทศ พร้อมรับมือฝนตกหนัก - น้ำท่วม ย้ำความปลอดภัยผู้โดยสาร เดินรถตามสถานการณ์ เตรียมปรับเส้นทางทันทีหากจำเป็น
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือบขส. (BKS) เปิดเผยว่า ขณะนี้ในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วม โดยได้กำชับนายสถานีเดินรถทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานข้อมูลกับหน่วยงานด้านการจราจรและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อประเมินสภาพเส้นทางก่อนและระหว่างการเดินรถ หวังสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในช่วงฤดูฝน
ทั้งนี้ได้กำชับพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ประจำสถานีให้ตรวจสอบสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มีน้ำท่วมขัง น้ำป่าไหลหลาก หรือเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก หากพบว่ามีสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยจะพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทาง หลีกเลี่ยงจุดเสี่ยง หรือชะลอการเดินรถเป็นการชั่วคราวตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมแจ้งให้ผู้โดยสารทราบโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบในการเดินรถและผู้ใช้บริการมากที่สุด
นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถก่อนออกให้บริการ รวมถึงเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ความเร็วและการขับรถบนเส้นทางที่มีฝนตก ถนนลื่น หรือมีน้ำท่วมขัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
“อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบข้อมูลการเดินทางก่อนออกจากบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือน้ำท่วม และขอให้เผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเกิดความล่าช้าจากสภาพการจราจร ขณะเดียวกันในช่วงที่ต้องเผชิญสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วม BKS ยึดความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ พร้อมปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย” นายอรรถวิท กล่าว