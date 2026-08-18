กลุ่มไทยออยล์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการ LESS ครบทุกสายการผลิต

เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ให้แก่กลุ่มไทยออยล์ครบทุกสายการผลิต ทั้งธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจไฟฟ้า ประกอบด้วยบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด และบริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกด้วยตนเอง โดยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ถึง 18,496 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากโครงการด้านพลังงานและโครงการด้านการจัดการของเสีย (Waste) จำนวน 8 โครงการ
ตั้งแต่ปี 2559 กลุ่มไทยออยล์ได้รับใบประกาศเกียรติคุณภายใต้โครงการ LESS อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ กลุ่มไทยออยล์มีปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกสะสมรวมทั้งสิ้น 92,926 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มไทยออยล์ในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการดำเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและ โครงการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตปัจจุบัน (Cut Down Existing Emission) ทั้งในฐานะผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกด้วยตนเองและผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของกลุ่มไทยออยล์