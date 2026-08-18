ครม.ไฟเขียว ‘ฉันทานนท์ วรรณเขจร’ นั่งปลัดพลังงานคนใหม่  

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง “ฉันทานนท์ วรรณเขจร” นั่งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ แทน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.นี้
วันที่ 18 ส.ค. รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง ระดับ 11) และอดีตเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน คนใหม่ แทน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.นี้
ทั้งนี้ นายฉันทานนท์ เข้ามารับตำแหน่งปลัดพลังงานตั้งแต่วันที่ 1ต.ค.2569 และจะเกษียณอายุราชการในปี 2573
ในการประชุมครม.เมื่อวันที่ 11ส.ค.2569 มีปัญหาความวุ่นวายในการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่แทนนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งเดิมจะแต่งตั้งนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนปัจจุบัน ข้ามห้วยมารับตำแหน่งปลัดพลังงาน แต่ดันติดปัญหาเรื่องเอกสารที่ปลัดอุตสาหกรรมไม่ได้มีการเซ็นยินยอมแต่งตั้งนายภาสกร ชัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นมารับตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ ทำให้ที่ประชุมครม.จึงได้ถอนวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงทั้ง 2 กระทรวงออกไปก่อน
จึงมีข่าวว่าได้ปรับเปลี่ยนตัวปลัดพลังงานคนใหม่จากนายณัฐพล มาเป็นนายฉันทานนท์ ที่เป็นลูกหม้อของกระทรวงเกษตรฯและเป็นคนสนิทของนายเนวิน ชิดชอบ สมัยเมื่อครั้งนั่งเก้าอี้รมช.เกษตรและสหกรณ์
นายฉันทานนท์เกิดวันที่ 23พฤษภาคม 2514 อายุ 55ปี
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรีสาขาบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ New Hampshire College, U.S.A. 2538-2539
ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารธุรกิจ University of Wisconsin – Madison, U.S.A.
ประวัติการทำงานที่สำคัญ
ธ.ค.2568-ปัจจุบัน :ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี
ต.ค.2563-ธ.ค.2568 :เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต.ค.2562-ก.ย.2563 :ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2560-2562 :รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2558-2560 :ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2553-2557:อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร)ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียวสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์