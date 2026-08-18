KingBridge Tower รวมพลังแห่งการให้ ผ่านกิจกรรมบริจาคเลือด “BLOOD DONATION: TOGETHER WE GIVE, TOGETHER WE CARE”

โครงการ KingBridge Tower (คิงบริดจ์ ทาวเวอร์) อาคารสำนักงานไอคอนิกเกรด A ที่สูงที่สุดในย่านพระราม 3 เดินหน้าพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้แคมเปญ “BLOOD DONATION: TOGETHER WE GIVE, TOGETHER WE CARE” (LET'S DONATE BLOOD TOGETHER) ณ KingBridge Hall ชั้น 4 อาคาร KingBridge Tower เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ และเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงานจากบริษัทผู้เช่า บริษัทพันธมิตร และพนักงานในเครือสหพัฒน์ได้ร่วมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การสร้างสังคมที่ยั่งยืนไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การดำเนินธุรกิจ แต่ยังครอบคลุมถึงการสร้างวัฒนธรรมแห่ง ‘การเกื้อกูลและส่งต่อ’ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงาน โดย คุณสุกัญญา วัชระสุขโพธิ์ พนักงาน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 22 ได้ถ่ายทอดความประทับใจต่อกิจกรรมในครั้งนี้ว่า"ขอขอบคุณทาง KingBridge Tower ที่จัดโครงการดี ๆ ปลื้มใจที่ได้มาร่วมแบ่งปันความดีและส่งต่อโลหิตคืนสู่สังคม อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมบริจาคกันเยอะๆ เพราะโลหิตของเรามีประโยชน์มากจริงๆ ไม่ว่าจะนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ หรือเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินและวิกฤตที่ไม่มีใครคาดคิด การมีโลหิตสำรองในคลังอย่างเพียงพอจะช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยได้อีกมากมาย"
ขณะที่ คุณณัฐวุฒิ เพิ่มพิทักษ์ พนักงาน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่ 8 ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองถึงความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมภายในอาคารว่า "การได้มาช่วยคนอื่นผ่านการบริจาคเลือดตรงนี้ ตอบโจทย์คนทำงานมากๆ ครับ เมื่อก่อนบริจาคค่อนข้างบ่อยแต่ระยะหลังติดข้อจำกัดเรื่องเวลาและการเดินทาง พอทางตึก KingBridge จัดจุดบริจาคให้ถึงที่ ทำให้สามารถมาร่วมทำบุญกันได้สะดวกขึ้น วันนี้บรรยากาศคึกคักเห็นคนมากันเยอะมาก อยากให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
ส่วน คุณธนิสร เกียรติพลพจน์ พนักงาน บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริจาคโลหิตสะสมเป็นครั้งที่ 8 ได้ให้กำลังใจและส่งต่อความมั่นใจไปยังผู้ที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตว่า "การมีจุดบริจาคโลหิตในตึกช่วยให้อำนวยความสะดวกให้พวกเราได้ทำบุญอย่างต่อเนื่องมาก สำหรับใครที่ยังลังเลหรือกลัวว่าจะเจ็บ อยากบอกว่าจริงๆ แล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลย เจ็บแค่เหมือนมดกัดนิดเดียวเท่านั้นเอง แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมานั้นยิ่งใหญ่ เพราะเราได้ช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้กลับไปหาครอบครัวและคนที่เขารัก"
นอกจากนี้ คุณพิบูล เจียมวงศ์วาน พนักงาน บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ผู้บริจาคโลหิตประจำซึ่งมาร่วมบริจาคกับ KingBridge Tower เป็นครั้งแรก แต่ที่ผ่านมาได้บริจาคโลหิตสะสมรวม 37 ครั้ง ได้กล่าวถึงคุณค่าของกิจกรรมว่า "ความน่าประทับใจของการมาร่วมงานในวันนี้ คือการได้สัมผัสถึงหัวใจของการเป็น “ผู้ให้” การบริจาคโลหิตทำให้เราได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและต่อชีวิตให้ผู้ป่วยที่ต้องการเลือดอย่างแท้จริง จึงอยากเชิญชวนทุกคนให้ลองมาร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ด้วยกัน เพราะโลหิตเพียงส่วนหนึ่งของเราสามารถสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นได้อย่างมหาศาล"
ทางด้าน คุณพิชญ์นรี วากย์เงินตรา พนักงาน บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้บริจาคโลหิตสะสมเป็นครั้งที่ 14 ได้เน้นย้ำถึงประโยชน์รอบด้านของการบริจาคโลหิตว่า "ประทับใจตรงที่เราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปถึงสภากาชาดไทย แค่ลงมาจากโต๊ะทำงานก็สามารถร่วมทำสิ่งดีๆ ได้เลย ถือเป็นสวัสดิการทางใจที่อยากให้ KingBridge จัดขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ การบริจาคโลหิตยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยให้เราหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น จึงอยากให้ทุกคนหันมารักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วมาร่วมบริจาคเลือดด้วยกัน"
กิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นช่องทางในการเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้แก่สภากาชาดไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการทลายข้อจำกัดด้านเวลาและการเดินทางของคนทำงานในเมือง ทำให้พนักงานและผู้เช่าอาคารสามารถเข้าถึงการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งได้สะท้อนแนวคิด Spirit of Synergy ของ KingBridge Tower ที่มุ่งสร้างพื้นที่ทำงานให้เป็นมากกว่าสถานที่ทำงาน เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมร่วมกัน
โครงการ KingBridge Tower อาคารสำนักงานเช่าเกรดเอ บนถนนพระราม 3 หนึ่งในโครงการมิกซ์ยูส “Community of Kindness” ของเครือสหพัฒน์ เปิดให้เยี่ยมชม Office Show Suite แล้ววันนี้ โทร. 02-295-3333 เว็บไซต์ www.KingBridgeTower.com และ Facebook: KingBridge Tower