กลุ่ม ปตท. ผนึก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยกระดับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน

นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างกลุ่ม ปตท. กับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อยกระดับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โดยมี ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล เลขาธิการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ความยั่งยืนองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นางสุศมา ปิตากุลดิลก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนและบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นางปริญดา มาอิ่มใจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) นายอิทธิพล เดี่ยววณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายกฤษณ์ ตรีนุชกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับดูแลกิจการองค์กรและกฎหมาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ นายวิศานต์ แก้วประสม กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ร่วมลงนาม
ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายในการดูแลและฟื้นฟูป่าตามแนวทาง "ปลูกป่า ปลูกคน" โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผืนป่าให้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างคาร์บอนเครดิตคุณภาพ เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศ นับเป็นการสานต่อความสำเร็จของกลุ่ม ปตท. และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2566 ซึ่งเห็นผลเป็นรูปธรรมทั้งการฟื้นฟูป่าชุมชน ลดพื้นที่เสียหายจากไฟป่า การจัดการขยะในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการเสริมศักยภาพชุมชนให้สามารถร่วมบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเข้มแข็ง อันเป็นการตอกย้ำการเติบโตร่วมกันของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม