กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ สยาม ทาคาชิมายะ เปิดตลาด “GI MARKET” คัดสุดยอด GI 15 จังหวัด ปักหมุดตลาดพรีเมียมใจกลางกรุง ชวนมาช็อปของดีจากแหล่งผลิตทั่วไทย 17–23 ส.ค. นี้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ในเครือทาคาชิมายะ ห้างยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น จัดงาน “GI MARKET” รวมสุดยอดของดี GI ไทย : Thailand's Finest GI Selection โดยยกทัพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จาก 15 จังหวัดทั่วไทย มาให้คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้สัมผัสรสชาติและอัตลักษณ์ระดับพรีเมียม ระหว่างวันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2569 ณ บริเวณชั้น G ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับมอบหมายจาก นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “GI MARKET” รวมสุดยอด
ของดี GI ไทย : Thailand's Finest GI Selection พร้อมเปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยและขยายช่องทางจำหน่ายสินค้า GI สู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่และ
ตลาดระดับพรีเมียม โดยมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการจัดงาน GI MARKET ครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญกับ บริษัท สยาม ทาคาชิมาย่า (ประเทศไทย) จำกัด ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำสินค้า GI จากแหล่งผลิตต่างๆ ทั้งผลไม้ สินค้าแปรรูป และวัตถุดิบชั้นเยี่ยม มาให้ผู้บริโภคได้สัมผัสคุณภาพ พร้อมเรียนรู้เรื่องราวและอัตลักษณ์ที่อยู่เบื้องหลังสินค้า GI ไทยแต่ละรายการ
ภายในงานมีสินค้า GI ไฮไลต์จากหลายภูมิภาค อาทิ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่มีเนื้อเนียนละเอียด สีเหลืองสวย รสชาติหวานมัน และมีกลิ่นหอมปานกลาง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกดินภูเขาไฟ กาแฟเทพเสด็จ (เชียงใหม่) กาแฟอาราบิก้าที่ปลูกบนพื้นที่สูง 1,100–1,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ให้รสชาติกลมกล่อม นุ่มนวล และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว สับปะรดภูแลเชียงราย ผลขนาดเล็ก เนื้อสีเหลือง กรอบ หวานฉ่ำ มีกลิ่นหอม และสามารถรับประทานได้ทั้งแกน ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน ถั่วลิสงเมล็ดใหญ่ที่มีลายสีม่วงคล้ายลายเสือ นำมาคั่วเกลือตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้รสชาติมัน กลมกล่อม และกรอบ ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา ปลากะพงขาวจากแหล่งเลี้ยงในบริเวณทะเลสาบสามน้ำ เนื้อขาว นุ่ม และมีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู นอกจากนี้ ยังมีสินค้า GI ที่น่าสนใจอีกหลายรายการ
ทั้งมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว (สมุทรสาคร) มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี มะขามหวานเพชรบูรณ์ ข้าวแต๋นลำปาง เกลือภูเขาบ่อเกลือน่าน เหล้าแป้ (แพร่) ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ พริกไทยตรัง ไข่เค็มไชยา (สุราษฎร์ธานี) และปลาสลิดบางบ่อ (สมุทรปราการ) ซึ่งล้วนเป็นสินค้า GI ที่สะท้อนคุณภาพและอัตลักษณ์จากแหล่งผลิตอย่างชัดเจน
นายวิโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือระหว่างกรมฯ และห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงสินค้า GI จากแหล่งผลิตต่างๆ เข้าสู่ตลาดและกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ความต้องการของตลาด และนำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดสินค้าและยกระดับการทำตลาดให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยิ่งขึ้น อันจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาว
ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกช็อปของดี GI ไทย
ที่ส่งตรงจากแหล่งผลิตทั่วประเทศ ในงาน “GI MARKET” รวมสุดยอดของดี GI ไทย : Thailand's Finest GI Selection พร้อมรับโปรโมชันพิเศษตลอดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ บริเวณชั้น G ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม และติดตามข่าวสารและกิจกรรมส่งเสริมสินค้า GI ได้ที่ Facebook : GI Thailand