“สิงห์” แรงในเกาหลี เปิดตัวรสใหม่ “Lime Lemon”

“สิงห์ เลมอนโซดา” ต่อยอดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในตลาดเกาหลีใต้ ล่าสุดเดินหน้าเปิดตัวรสชาติใหม่ “Lime Lemon” (ไลม์ เลมอน) ที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้บริโภคชาวเกาหลีโดยเฉพาะ ชูความสดชื่นจากเลมอนแท้ พร้อมจุดเด่นไม่มีน้ำตาลและไม่มีแคลอรี
นายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “หลังจากสิงห์ เลมอนโซดาเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดเครื่องดื่มอัดลมไม่มีน้ำตาล แบบกระป๋องในประเทศไทย บริษัทฯ จึงต่อยอดความสำเร็จด้วยการขยายตลาดสู่เกาหลี ตั้งแต่ปี 2022 และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ขณะเดียวกัน ตลาดเครื่องดื่ม Zero Sugar ในเกาหลีเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่มอัดลม Non-Cola ที่ผู้บริโภคมองหาความสดชื่นและรสชาติที่แตกต่าง บริษัทฯ จึงเปิดตัวรสชาติที่ 3 “Lime Lemon” (ไลม์ เลมอน) ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับตลาดเกาหลีโดยเฉพาะ ชูความสดชื่นเฉพาะตัวจากเลมอนแท้ พร้อมจุดเด่น Zero Sugar และ Zero Calories
ปัจจุบัน สิงห์ เลมอนโซดา วางจำหน่ายในเกาหลีทั้งหมด 3 รสชาติ ได้แก่ Lemon, Yuzu และล่าสุด Lime Lemon เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคชาวเกาหลีพร้อมปรับบรรจุภัณฑ์เป็นกระป๋องขนาด 355 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานของตลาดเกาหลี โดย Lime Lemon เปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายน 2569 เริ่มวางจำหน่ายผ่าน GS25 และขยายสู่ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต และช่องทางอีคอมเมิร์ซ.