เช็กโปรเจ็กต์”คมนาคม”ทางด่วนพระราม 3 - ดาวคะนอง เปิดก.ย. 70 เตรียมตอกเข็ม ทล.338 “ยกระดับบรมราชชนนี”

“พิพัฒน์” เช็กคืบหน้า 50 โปรเจ็กต์คมนาคม ทางด่วนพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนฯ เปิดบริการ ก.ย. ปี 70 เตรียมตอกเข็ม”ต่อขยายยกระดับบรมราชชนนี” เดินหน้าติด-เปลี่ยนโคมไฟ LED รวม 39,000 ดวงในปี 70 มุ่งเชื่อมโครงข่ายปลอดภัย-ลดค่าใช้จ่าย
วันที่ 17 สิงหาคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินโครงการทางถนน ครั้งที่ 1/2569 เพื่อเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญด้านโครงข่ายทางถนนให้เป็นไปตามแผน สามารถเปิดให้บริการและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุม
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จากงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “MOT New Chapter ทันสมัย ใส่ใจประชาชน พร้อมขยายผลด้านเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ปี 2569 และปี 2570” เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเวทีให้ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมระดมความคิดเห็น วางแผน และบูรณาการการทำงาน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานด้านโครงข่ายทางถนนรายงานความก้าวหน้าและสถานะโครงการสำคัญ พร้อมพิจารณาแนวทางเร่งรัดโครงการที่มีความพร้อม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
สำหรับโครงการทางถนนตามแผนดำเนินงานปี 2570 มีทั้งสิ้น 50 โครงการ แบ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 40 โครงการ และโครงการใหม่ 10 โครงการ ครอบคลุมนโยบายสำคัญ ได้แก่ การลดรายจ่ายและสร้างความปลอดภัยของประชาชน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การส่งเสริมพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน ตลอดจนการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสำหรับอนาคต
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดโครงการที่มีผลต่อการเดินทางและระบบเศรษฐกิจโดยตรง ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน - นครราชสีมา ซึ่งมีแผนทดลองเปิดให้บริการฟรีช่วงบางปะอิน – ปากช่อง ทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน 2570
ส่วนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) สายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานโยธาช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว ขณะที่ช่วงบางขุนเทียน - เอกชัยเปิดทดลองให้บริการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง และมีแผนเปิดทดลองให้บริการฟรีตลอดเส้นทางตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
สำหรับโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก มีแผนเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน 2570
นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างจัด Market Sounding และทบทวนหลักการของโครงการ พร้อมปรับปรุงเอกสารคัดเลือกเอกชน (RFP) โดยได้จัดเตรียมห้องน้ำและที่จอดรถชั่วคราวไว้บริการในพื้นที่ที่พักริมทางทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนระหว่างดำเนินโครงการ
ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าโครงการสำคัญอีก 9 โครงการ ได้แก่ โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก หรือ N2 เดิม ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ คาดก่อสร้างระหว่างปี 2570 - 2573 และเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2573
โครงการบริหารระบบไฟฟ้าแสงสว่างในเส้นทางรองและเปลี่ยนโคมไฟถนนเป็น LED ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งโคมไฟ LED ใหม่ 29,000 ดวง และเปลี่ยนโคมเดิมอีก 7,900 ดวงภายในปี 2570 เพื่อประหยัดพลังงานและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
รวมถึงโครงการ M5 ส่วนต่อขยายช่วงรังสิต - บางปะอิน และโครงการ M9 ทางยกระดับช่วงบางขุนเทียน - บางบัวทอง ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาร่างเอกสารคัดเลือกเอกชน (RFP)
@เตรียมตอกเข็ม”ต่อขยายทางยกระดับบรมราชชนนี”
สำหรับโครงการส่วนต่อขยายทางยกระดับบรมราชชนนี (ทล.338) ได้ลงนามสัญญางานโยธาครบทั้ง 6 สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอการสั่งเริ่มปฏิบัติงาน โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ขณะที่โครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้ - ป่าตอง อยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีความก้าวหน้าร้อยละ 99.43
ส่วนโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อยู่ระหว่างดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการ ขณะที่โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา - พัทลุง อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาก่อสร้าง และโครงการทางพิเศษสายฉลองรัชส่วนต่อขยาย ช่วงจตุโชติ - ถนนลำลูกกา มีแผนเปิดให้บริการภายในปี 2571
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยจะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด พร้อมติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน มุ่งพัฒนาโครงข่ายทางถนนให้มีความเชื่อมโยง ครอบคลุม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการเดินทางและการขนส่ง ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน