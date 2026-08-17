ฮั่วเซ่งเฮง ร่วมกับ SCB เพิ่มช่องทางการซื้อ-ขาย ยกระดับธุรกิจสู่การลงทุนทองคำยุคดิจิทัล พร้อมเปิดตัวบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ฮั่วเซ่งเฮง ต่อยอดความเชี่ยวชาญและความไว้วางใจกว่า 75 ปี ยกระดับธุรกิจทองคำสู่ยุคดิจิทัล เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคและนักลงทุนรุ่นใหม่ เดินหน้าพัฒนาทั้งสินค้าและบริการ เพิ่มช่องทางการลงทุนทองคำให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดตัว SCB Gold Marketplace บริการซื้อ-ขายทองคำออนไลน์ด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ผ่านแอป SCB EASY พร้อมทั้งเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ใหม่ (Blister Card) ซึ่งมอบประสบการณ์ใหม่ทั้งการลงทุนและการถือครอง
นายธนรัชต์ พสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฮั่วเซ่งเฮง กล่าวว่า “ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ความต้องการซื้อ-ขายทองคำผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี และสามารถเริ่มต้นลงทุนได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการการลงทุนได้อย่างไร้รอยต่อ ทั้งนี้ ฮั่วเซ่งเฮงมองว่า การเข้ามาของช่องทางดิจิทัลในปัจจุบัน ไม่ได้เป็นการทดแทนการให้บริการที่หน้าร้าน แต่เป็นการเข้ามาเติมเต็มและเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า”
ความร่วมมือกับ SCB Gold Marketplace ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายช่องทางการเข้าถึงการลงทุนทองคำ เป็นการผสานความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจทองคำของฮั่วเซ่งเฮง เข้ากับศักยภาพความแข็งแกร่งของ SCB ในฐานะแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเงินชั้นนำของประเทศเพื่อยกระดับการเข้าถึงการลงทุนทองคำให้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางที่ลูกค้าใช้งานเป็นประจำในชีวิตประจาวัน พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนรุ่นใหม่สามารถเริ่มต้นซื้อ-ขายทองคำได้อย่างมั่นใจ
SCB Gold Marketplace ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดบนแอปพลิเคชัน SCB EASY ให้บริการซื้อ-ขายทองคำออนไลน์แบบเรียลไทม์ ทั้ง 96.5% และ 99.99% ด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ผ่านบัญชี SCB e-FCD ลูกค้าสามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ 0.05 บาททองคำ หรือ 0.05 ออนซ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขายทองคำ อีกทั้งยังสามารถถอนทองคำและเลือกรับได้ที่หน้าร้านทุกสาขาหรือใช้บริการจัดส่งทางไปรษณีย์
นอกจากการพัฒนาช่องทางการลงทุนแล้ว ฮั่วเซ่งเฮงยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ในการถือครองทองคำ โดยเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ทองคำรูปแบบใหม่ (Blister Card) สำหรับทองคำแบบ 96.5% และ 99.99% ซึ่งมาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้ ถือเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานสากล ทั้งยังช่วยรักษาทองคำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดการใช้งาน
“ทั้งนี้ เรามองว่านวัตกรรมในธุรกิจทองคำไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องของเทคโนโลยีหรือช่องทางการซื้อ-ขายเท่านั้น ฮั่วเซ่งเฮงจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาทั้งสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันยังคงรักษามาตรฐานของแบรนด์และความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของธุรกิจทองคำ” นายธนรัชต์ กล่าวพร้อมเสริมว่า ตลอดระยะเวลากว่า 75 ปี ฮั่วเซ่งเฮงได้สั่งสมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทองคำ โดยยังคงยึดมั่นในปรัชญาของแบรนด์ ทั้งในด้านความไว้วางใจจากลูกค้า ความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ ตลอดจนการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง วันนี้เราพร้อมต่อยอดรากฐานเดิมสู่ธุรกิจทองคำยุคใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางดิจิทัล สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด มุ่งส่งมอบประสบการณ์การเข้าถึงและการถือครองทองคำที่ตอบโจทย์ลูกค้าและนักลงทุนได้อย่างครบถ้วน
เกี่ยวกับฮั่วเซ่งเฮง
ฮั่วเซ่งเฮงเป็นผู้นำในธุรกิจทองคำ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2493 ปัจจุบันมีการดำเนินธุรกิจใน 4 กลุ่มหลักด้วยกันคือ 1) บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด จำหน่าย-รับซื้อทองคำแท่งและทองรูปพรรณ มีทั้งหมด 6 สาขาได้แก่ สาขาเยาวราช 4 แห่ง สาขาซีคอนศรีนครินทร์ และสาขาสีลมคอมเพล็กซ์ / ฮั่วเซ่งเฮง ช้อปออนไลน์ ประกอบธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซ จำหน่ายทองคำแท่ง และทองรูปพรรณ ผ่านระบบออนไลน์ 2) บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด ให้บริการลงทุนซื้อ-ขายทองคำผ่านระบบออนไลน์และแอปพลิเคชัน อันได้แก่ “GOLD ONLINE 96.5% และ 99.99%” ให้บริการลงทุนทองคำแท่ง 96.5% และ 99.99% / “ออมทอง” ให้บริการเก็บออมทองคำ เริ่มต้นขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท / แอปพลิเคชัน “GOLD NOW” ให้บริการลงทุนทองคำโดยไม่ต้องวางเงินค้ำประกัน และ “ออม NOW” ให้บริการออมทองคำซึ่งอยู่ในแอปฯ เดียวกัน / แอปพลิเคชัน “USD GOLD TRADE” ให้บริการลงทุนทองคำ 99.99% ด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 3) บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จากัด ดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อ-ขายสัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้าสินค้าประเภทโลหะมีค่าในตลาด TFEX แห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 4) บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง สิงคโปร์ จากัด ดำเนินธุรกิจซื้อ-ขายทองคำในตลาดต่างประเทศ