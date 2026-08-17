รฟท. จับมือ ม.มหิดล ชูจุดแข็ง วิจัยพัฒนา ระบบราง ร่วมศึกษาระบบเชื่อมต่อสีแดงต่อขยาย ศิริราช–นครปฐม กับชุมชน

รฟท.- ม.มหิดล ลงนาม MOU ร่วมมือ วิจัย พัฒนา นวัตกรรมระบบราง ยกระดับบริหารจัดการ ต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจริง ชูโมเดลศึกษาบริการเชื่อมต่อเดินทาง สายสีแดงต่อขยาย ศิริราช–ตลิ่งชัน–ศาลายา–นครปฐม กับชุมชน
วันที่ 17 สิงหาคม 2569 นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับระบบราง ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร นักวิชาการ และนักศึกษา มุ่งต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาระบบรถไฟของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และตอบโจทย์การเดินทางและการขนส่งในอนาคต
ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับกิจการรถไฟ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน ระบบรถไฟฟ้าและระบบรถไฟ ทั้งด้านการโดยสารและการขนส่งสินค้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการระบบรางของประเทศ โดยเน้นการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยจากภาควิชาการมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงของ รฟท.
สำหรับขอบเขตความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงาน และการพัฒนาวิทยานิพนธ์ โดยมุ่งศึกษาประเด็นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของการรถไฟฯ อาทิ การพัฒนาตารางเวลาเดินรถ การบริหารจัดการและการสับเปลี่ยนขบวนรถในย่านสถานี ตลอดจนประเด็นด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการระบบรางที่เกี่ยวข้อง
หนึ่งในประเด็นสำคัญของความร่วมมือ คือ การร่วมศึกษาและพัฒนารถไฟฟ้าสายสีแดง ส่วนต่อขยาย ช่วงศิริราช–ตลิ่งชัน–ศาลายา และช่วงศาลายา–นครปฐม รวมถึงการศึกษาแนวทางอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีกับพื้นที่ชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะ เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบรางได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับ การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา โดย รฟท. สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ามาศึกษาวิจัย จัดทำวิทยานิพนธ์ หรือฝึกปฏิบัติงานกับการรถไฟฯ ขณะที่มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและการจัดทำองค์ความรู้ เพื่อยกระดับทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของการรถไฟฯ ให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการให้บริการระบบรางในอนาคต
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าฯรฟท. กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างการรถไฟฯและมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ เป็นการนำศักยภาพและองค์ความรู้จากภาควิชาการมาผสานกับประสบการณ์ ข้อมูล และโจทย์จากการปฏิบัติงานจริงของการรถไฟฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านระบบรางให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการนำงานวิจัยและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบรถไฟ และยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน
“รฟท. ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร งานวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาควิชาการเข้ากับการดำเนินงานของการรถไฟฯ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบราง การบริหารจัดการระบบรถไฟ และการเชื่อมต่อการเดินทาง ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศในระยะยาว” นายอนันต์กล่าว
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งมั่นในการสร้างองค์ความรู้พัฒนากำลังคน และนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทย มีประสบการณ์และบทบาทสำคัญในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบรางการนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาเชื่อมโยงกัน จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้องค์ความรู้ จากมหาวิทยาลัยตอบโจทย์การปฏิบัติงานจริง และในขณะเดียวกัน ปัญหาและความท้าทายจากภาคปฏิบัติ ก็จะนำไปสู่การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม