“ภัทรพงศ์”ถกเอกชน ผุด MRO “กระบี่” เตรียมเปิดพื้นที่“เพชรบูรณ์”ทดสอบอากาศยานไฟฟ้า eVTOL

“ภัทรพงศ์” ดัน ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ท่าอากาศยานกระบี่หารือ 2 เอกชน”แซมส์ เอนจิเนียริ่ง” และ MJets มอบทย. ศึกษาความต้องการ พร้อมเตรียมพื้นที่ “สนามบินเพชรบูรณ์”ทดสอบอากาศยานไฟฟ้า eVTOL-UAM
วันที่ 17 สิงหาคม 2569 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้หารือการพัฒนาศักยภาพการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO)พร้อมเปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและผู้ประกอบการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม พร้อมเร่งรัดบูรณาการดำเนินงานโครงการทดสอบการคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ ในเขตเมือง (Urban Air Mobility : UAM) และอากาศยานขึ้นลงทางดิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้า (eVTOL) โดยมี นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และนายรนนท์ มินทะขิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท แซมส์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด นายณัฏฐภัทร สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด (MJets) และนายพสุ มณิปันตี กรรมการบริษัท สตาร์ซีคเกอร์ จำกัด ร่วมประชุม
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า โครงการ MRO/ Private Jet Terminal เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อประเทศ โดยข้อมูลจากการหารือครั้งนี้ กระทรวงฯ จะนำไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และมอบให้ ทย. พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ตกผลึกและรอบคอบที่สุด และพร้อมทั้งเปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และผู้ประกอบการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
ทั้งนี้จากที่ ทย. ได้จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และวิเคราะห์การดำเนินกิจการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) กิจการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การให้บริการคลังสินค้า (Cargo) สำหรับท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานได้วิเคราะห์ปริมาณความต้องการสำหรับการซ่อมบำรุงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานกระบี่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานซ่อมบำรุงย่อย โดยมีฐานข้อมูลเที่ยวบิน ช่วงปี 2557 - 2566 ครอบคลุมเที่ยวบินประจำ ไม่ประจำ และส่วนตัว ทั้งในและต่างประเทศ
โดยประเมินความต้องการซ่อมบำรุงย่อยของกระบี่ คาดว่ามาจากเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นหลัก เนื่องจากสายการบินไทยมีศักยภาพซ่อมบำรุงเองได้จากลักษณะเที่ยวบินระยะสั้น โดยมีตัวแปรหลักคือสัดส่วนสายการบินที่ไม่สามารถซ่อมบำรุงเองได้ (Non-self service airline)
นอกจากนี้ จะต้องพิจารณาประเด็นด้านมาตรฐานความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น ความเหมาะสมของพื้นที่และตำแหน่งในการดำเนินกิจกรรม ขอบเขตการดำเนินกิจกรรม การปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือการดำเนินงานสนามบิน การดำเนินการตามระบบการจัดการนิรภัยของสนามบิน ตลอดจนการจัดการวัตถุอันตรายและของเสียที่เกิดจากการซ่อมบำรุง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการดำเนินงานของท่าอากาศยาน
@ เตรียมพื้นที่ “สนามบินเพชรบูรณ์”ทดสอบอากาศยานไฟฟ้า eVTOL
นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นำร่องเพื่อทดสอบนวัตกรรมการบินรูปแบบใหม่ (พื้นที่ทดสอบการคมนาคมทางอากาศในเขตเมือง (Urban Air Mobility : UAM) และอากาศยานขึ้นลงทางดิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้า (eVTOL) เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มทางเลือกและยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งทางอากาศในหลากหลายมิติ ตลอดจนสนับสนุนภารกิจด้านการสาธารณสุข การขนส่งเวชภัณฑ์ และการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
โดยมอบหมายให้ ทย. เร่งประสาน กรมป่าไม้เพื่อสร้างความชัดเจนในข้อกฎหมายการขอใช้สิทธิ์พื้นที่ และมอบให้ กพท. ทย. บวท. และหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมกันเร่งรัดบูรณาการการดำเนินงานโครงการ UAM และ eVTOL ณ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์
เนื่องจากเป็นพื้นที่เหมาะสมในการทดสอบการคมนาคมทางอากาศฯ ซึ่งปัจจุบัน ท่าอากาศยานเพชบูรณ์ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์มาใช้บริการ มีเพียงเครื่องบินของราชการ เครื่องบินส่วนบุคคล และเครื่องบินฝึกบิน เท่านั้น หากมีการนำโดรนมาทดสอบบินทาง สามารถบริหารจัดการตารางเวลา เพื่อไม่ให้กระทบต่อเที่ยวบินที่มีอยู่ได้ หากมีการนำโดรนมาทดสอบบินสามารถบริหารจัดการตารางเวลา (Slot) เพื่อไม่ให้กระทบต่อเที่ยวบินที่มีอยู่ได้ และสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อทดสอบนวัตกรรมการบินรูปแบบใหม่ได้เป็นอย่างดี
โดยให้ กพท. เร่งจัดทำกรอบหลักเกณฑ์กำกับดูแลความปลอดภัย มาตรฐานเทคโนโลยี และระบบบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ร่วมกับ บวท. ให้แล้วเสร็จ เพื่อขับเคลื่อนให้ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางการทดสอบและเชื่อมโยงนวัตกรรมเทคโนโลยีการบินของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการดำเนินการพื้นที่ทดสอบการคมนาคมทางอากาศในเขตเมือง (UAM) และอากาศยานขึ้นลงทางดิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้า (eVTOL) จะต้องพิจารณาและปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับ และ eVTOL ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ กพท. กำหนด