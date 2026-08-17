เปิดรีวิวคุณลูกพลับทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกในรายการ Surgery Wars

คุณลูกพลับเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมรายการ Surgery Wars ที่เข้ารับการวางแผนการรักษากับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเอเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล โดยหนึ่งในปัญหาคือช่วงหน้าอกที่ยังไม่มีความสมส่วนกับสัดส่วนโดยรวมของร่างกาย แพทย์จึงพิจารณาการศัลยกรรมเสริมหน้าอก เพื่อให้ช่วงหน้าอกมีรูปทรงที่เหมาะสมและรับกับสรีระของตัวเองมากขึ้น
ศัลยกรรมเสริมหน้าอกคืออะไร?
ศัลยกรรมตกแต่งเสริมหน้าอก คือ การผ่าตัดเพื่อเพิ่มขนาดและปรับรูปทรงของหน้าอก โดยใช้ซิลิโคนหรือไขมันในร่างกายเสริมหน้าอกให้เหมาะกับผู้เข้ารับการรักษาตามดุลพินิจของแพทย์
โดยก่อนการผ่าตัด แพทย์จะประเมินความกว้างของฐานหน้าอก ความหนาของเนื้อหน้าอก ตำแหน่งหัวนม โครงสร้างทรวงอก และสัดส่วนของร่างกาย เพื่อพิจารณาขนาดซิลิโคนและเทคนิคการผ่าตัดที่เหมาะสม
ทำไมคุณลูกพลับถึงตัดสินใจทำศัลยกรรมเสริมหน้าอก?
เดิมทีคุณลูกพลับมีลักษณะหน้าอกที่แบนราบ เพราะโครงสร้างเดิมของร่างกายที่เป็นชาย ด้วยสาเหตุนี้ ทำให้คุณลูกพลับตัดสินใจเข้าร่วมรายการ Surgery Wars และได้รับเลือกให้เข้ารับการรักษากับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเอเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อวางแผนการศัลยกรรมเสริมหน้าอกให้มีขนาดและรูปทรงเหมาะกับสรีระร่างกาย พร้อมช่วยปรับสมดุลของสัดส่วนโดยรวมเมื่อทำร่วมกับโปรแกรมศัลยกรรมปรับรูปร่าง
แพทย์วางแผนการเสริมหน้าอกให้คุณลูกพลับอย่างไรบ้าง?
นายแพทย์วันเฉลิม จงสิริวัฒนา (เลข ว. 44595) เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง จากโรงพยาบาลเอเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ประเมินโครงสร้างทรวงอก ฐานหน้าอก และสัดส่วนของคุณลูกพลับก่อนวางแผนการรักษา เพื่อเลือกขนาดและตำแหน่งการวางให้สัมพันธ์กับรูปร่างโดยรวม
สำหรับเคสนี้ แพทย์พิจารณาเสริมหน้าอกร่วมกับการทำศัลยกรรมปรับรูปร่าง เนื่องจากคุณลูกพลับเข้ารับโปรแกรมศัลยกรรมปรับรูปร่างร่วมด้วย การรักษาหลายตำแหน่งจึงต้องวางแผนให้เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ช่วงบนและช่วงล่างของร่างกายมีความสมดุลมากขึ้น
หลังทำศัลยกรรมเสริมหน้าอก เห็นตัวเองในลุคใหม่อย่างไรบ้าง?
ภายหลังการศัลยกรรมเสริมหน้าอก คุณลูกพลับมีขนาดและรูปทรงหน้าอกที่ชัดเจนขึ้น โดยหน้าอกดูรับกับช่วงไหล่และลำตัวมากกว่าเดิม เมื่อทำร่วมกับโปรแกรมศัลยกรรมปรับรูปร่าง จึงช่วยให้สัดส่วนช่วงอก เอว และสะโพกดูต่อเนื่องกันมากขึ้น
คุณลูกพลับให้ข้อมูลว่าการมีหน้าอกเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องการมานาน เมื่อได้เห็นผลลัพธ์หลังการรักษา จึงรู้สึกสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้น โดยเฉพาะเสื้อผ้าที่ช่วยเน้นสัดส่วนช่วงบน อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของการเสริมหน้าอกอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับโครงสร้างร่างกาย และการฟื้นตัวหลังการรักษา
มากกว่าการรักษา คือการวางแผนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
เคสของคุณลูกพลับในรายการ Surgery Wars แสดงให้เห็นว่า การศัลยกรรมตกแต่งเสริมหน้าอกเริ่มต้นจากการประเมินโครงสร้างทรวงอก ฐานหน้าอก เนื้อหน้าอกเดิม และสัดส่วนของร่างกาย เพื่อวางแผนการรักษาให้เหมาะกับผู้เข้ารับการรักษาแต่ละราย
สำหรับเคสนี้ แพทย์วางแผนการรักษาด้วยโปรแกรมศัลยกรรมเสริมหน้าอกร่วมกับโปรแกรมศัลยกรรมปรับรูปร่าง ส่งผลให้คุณลูกพลับมีหน้าอกที่ได้รูปและรับกับสรีระมากขึ้น ขณะเดียวกันช่วงเอวที่เปลี่ยนแปลงยังช่วยให้สรีระคล้ายผู้หญิงขึ้นอีกด้วย