Nestopa เดินหน้าสร้าง Property Ecosystem เชื่อมทุกภาคส่วนของตลาดอสังหาฯ

Nestopa ประกาศเดินหน้าขยายธุรกิจครั้งสำคัญ จากแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สู่การเป็นผู้ให้บริการ Marketing Solution ด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี การตลาด การสร้างความสัมพันธ์ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ และการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมอสังหาฯ เข้าด้วยกัน ก่อนที่งาน Nestopa Property Pulse Bangkok จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2569 และกลับไปจัดที่จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Nestopa ได้พัฒนาจากแพลตฟอร์มค้นหาอสังหาริมทรัพย์ สู่ธุรกิจที่ครอบคลุมบริการ Marketing Solution, งาน Property Expo และงาน Awards รางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้พัฒนาโครงการ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุน และผู้ประกอบการในวงการ สามารถเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ สร้างแบรนด์ และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล
ปัจจุบัน Nestopa ดำเนินธุรกิจภายใต้ 4 กลุ่มบริการหลัก ได้แก่ AI-Powered Property Platform, Property Pulse Events, Nestopa Property Awards และ Property Marketing Solutions ซึ่งทำงานเชื่อมโยงกันเพื่อสนับสนุนทุกมิติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การค้นหาที่อยู่อาศัย การทำการตลาด การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ไปจนถึงการผลักดันมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรม
"เป้าหมายตอนก่อตั้งบริษัทของเราคือการพยายามยกระดับประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านเทคโนโลยี แต่เมื่อ Nestopa เติบโต เราพบว่าอุตสาหกรรมนี้ต้องการมากกว่าแพลตฟอร์มค้นหาอสังหาริมทรัพย์ สิ่งที่วงการต้องการคือการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้คน การตลาดที่มีประสิทธิภาพ ความร่วมมือระหว่างธุรกิจ และพื้นที่ที่สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานวงการอสังริมทรัพย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ Nestopa กำลังสร้าง”
ภัทราพร ธีรสถาพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Nestopa
4 ธุรกิจหลัก เชื่อมทุกมิติของวงการอสังหาริมทรัพย์
AI-Powered Property Platform ( Nestopa.com )
Nestopa พัฒนาแพลตฟอร์ม Nestopa.com Property Marketplace แห่งแรก ๆ ที่นำเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อ ผู้เช่า และนักลงทุน เพื่อให้สามารถค้นหาบ้าน คอนโด และและอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการได้สะดวกและแม่นยำ
สำหรับผู้พัฒนาโครงการ นายหน้า และเจ้าของทรัพย์ แพลตฟอร์ม Nestopa ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า ด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการลงประกาศแก่ผู้ลงประกาศขาย-ให้เช่าอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นระบบค้นหาอัจฉริยะ การรองรับการลงประกาศหลายภาษาและเครื่องมือช่วยเขียนรายละเอียดประกาศในหลายโทนภาษา
ปัจจุบัน Nestopa.com มีจำนวนประกาศอสังหาฯ กว่า 200,000 ประกาศบนเว็บไซต์ที่ครอบคลุมในหลายพื้นที่ทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมระบบ MAP Based Search ช่วยแสดงผล Listing ประกาศอสังหาฯ ตามตำแหน่งจริงบนแผนที่
Property Expo (Nestopa Property Pulse)
งาน Nestopa Property Pulse ที่เพิ่งเปิดตัวในปีนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ถือเป็นงาน Property Expo และ งาน Networking ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นและน่าจับตามอง
ตลอดการจัดงานอีเวนต์ Property Pulse ที่ภูเก็ต เกาะสมุย และพัทยา มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ผู้พัฒนาโครงการมากกว่า 50 ราย และบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์กว่า 150 บริษัท รวมถึงนักลงทุนจากหลากหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ
Nestopa Property Pulse จึงแตกต่างจากงาน Property Expo ทั่วไป เพราะเราสร้างพื้นที่และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางตลาด รับฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ และทำความรู้จักกันเพื่อสร้าง Connection ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว
Nestopa Property Awards
Nestopa Property Awards คือ รางวัลที่มอบให้กับผู้พัฒนาโครงการ และบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างผลงานที่โดดเด่นแก่วงการอสังหาริมทรัพย์ของไทย โดยจะจัดขึ้นทุกปีเพื่อยกย่องและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานวงการอสังริมทรัพย์ไทย
Property Marketing Solutions
นอกเหนือจากแพลตฟอร์มและงาน Exposition แล้ว Nestopa ยังให้บริการด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยครอบคลุมถึงบริการ Performance Marketing Campaign อย่าง
● บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
● บริการรับทำ SEO และ AI Search Optimization (GEO)
● บริการ Performance Campaign อื่น ๆ
● บริการ Branding & Creative Campaigns
บริการเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจถูกมองเห็นมากขึ้นบนช่องทางออนไลน์ เพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้า และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
มุ่งขับเคลื่อนอนาคตของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย
Nestopa เชื่อว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาฯ จะต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้พัฒนาโครงการ นายหน้าอสังหาฯ นักลงทุน ผู้ซื้อ ไปจนถึงบริษัทกฎหมาย
Nestopa จึงมุ่งสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และเติบโตไปพร้อมกัน
"เราไม่ได้ต้องการเป็นเพียงแพลตฟอร์มค้นหาอสังหาริมทรัพย์ แต่ต้องการเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตได้ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านแพลตฟอร์ม การทำการตลาด การสร้างเครือข่ายผ่าน Property Pulse หรือการยกย่องผู้สร้างมาตรฐานใหม่ของวงการผ่าน Nestopa Property Awards ทุกธุรกิจของ Nestopa ล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือการสร้างคุณค่าและผลักดันการเติบโตของวงการอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว"
Kevin Speakman
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Nestopa
ก้าวต่อไปของ Nestopa
Nestopa เตรียมเดินหน้าต่อผ่านการจัดงาน Nestopa Property Pulse Bangkok ในวันที่ 25 สิงหาคม 2569 และ Nestopa Property Pulse Phuket ครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม
ขณะเดียวกัน บริษัทก็ยังคงเดินทางต่อเนื่องในการพัฒนาแพลตฟอร์ม AI ขยายบริการด้านการตลาด และต่อยอดงาน Nestopa Property Awards เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว
เกี่ยวกับ Nestopa
Nestopa คือบริษัทด้านเทคโนโลยีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ที่เชื่อมโยงผู้ซื้อ ผู้ขาย นักลงทุน ผู้พัฒนาโครงการ บริษัทนายหน้า และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ผ่าน 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ AI-Powered Property Platform, Property Pulse Expo, Nestopa Property Awards และ Property Marketing Solutions
Nestopa มุ่งเดินหน้าเพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมตลาดอสังหาฯ ช่วยให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้าถึงลูกค้า สร้างแบรนด์ และเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการผสานเทคโนโลยี การตลาด และแวดวงอสังหาริมทรัพย์เข้าด้วยกัน
ช่องทางการติดต่อ
Nestopa
Email: mkt@nestopa.com
Website: www.nestopa.com