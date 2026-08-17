คังเซน-เคนโก ฉลองความสำเร็จ CAA รวมพลัง 3 ประเทศ ไทย–อินโดนีเซีย–ลาว สู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดงาน CAA (CHAMPION ACHIEVEMENT AWARD) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและเชิดชูความสำเร็จของนักธุรกิจคังเซน พร้อมตอกย้ำความแข็งแกร่งของเครือข่ายธุรกิจในระดับภูมิภาค ด้วยการรวมพลังผู้บริหารและสมาชิกจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และลาว ร่วมแสดงความยินดีและส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม The Berkeley Pratunam Hotel Bangkok ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากประเทศไทย นำโดย คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย ดร.ณัฐพัชร์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหารสูงสุด, ดร.ขวัญโดม อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร และ ดร.กรรณิกา แช่ทอง รองประธานกรรมการบริหาร
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ มร.แอนดรูว โฮ (Dato Dr. Andrew Ho) CEO KKI Group และ คุณโค ลี ลี (Datin Kho Lee Lee) CEO KKI Group รวมถึงผู้บริหารจากประเทศลาว มร.สยาม โรหิตเสถียร (Mr. Sayarm Rohitsathien) Managing Director พร้อมด้วยทีมบริหารและสมาชิกจากทั้ง 3 ประเทศ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักธุรกิจผู้เข้ารับ Trophy รางวัลภายในงาน
CAA รางวัลแห่งความสำเร็จที่มากกว่าตัวเลขยอดขาย
งาน CAA : CHAMPION ACHIEVEMENT AWARD จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ ยกย่อง และแสดงความภาคภูมิใจแก่นักธุรกิจขายตรงคังเซน ผู้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ความมุ่งมั่น และความพยายามอย่างต่อเนื่อง จนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ความหมายของรางวัลแห่งเกียรติยศนี้ไม่ได้สะท้อนเพียง ความสำเร็จด้านยอดขาย เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพในการ สร้างและขยายองค์กรตามแผนการตลาด พัฒนาทีมงาน สร้างผู้นำรุ่นใหม่ ตลอดจนส่งต่อโอกาสและสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับผู้คนรอบข้าง
เบื้องหลังทุกความสำเร็จล้วนเกิดจาก ความเชื่อมั่น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การเรียนรู้ และการไม่หยุดพัฒนาตนเอง รวมถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับทีม และการนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง
ด้วยเหตุนี้ CHAMPION ACHIEVEMENT AWARD จึงไม่ใช่เพียง “รางวัลแห่งความสำเร็จ” แต่ยังเป็น สัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและเรื่องราวของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อเป้าหมาย สะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้จากการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจรุ่นต่อไปก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความสำเร็จของตนเอง
การรวมตัวของผู้บริหารและสมาชิกจากประเทศไทย อินโดนีเซีย และลาวในครั้งนี้ ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์และพลังของเครือข่ายคังเซน-เคนโก ที่พร้อมร่วมกันต่อยอดความสำเร็จ พัฒนาผู้นำ และสร้างการเติบโตไปสู่อนาคต
คังเซน-เคนโก ร่วม “เชิดชูความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจแห่งผู้นำ และส่งต่อความสำเร็จสู่คนรุ่นต่อไป”